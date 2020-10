Πολιτισμός

Πέθανε ο Πέτρος Κουναλάκης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από την ζωή ο δημοσιογράφος, οικονομολόγος και πολιτικός Πέτρος Κουναλάκης.



Πέθανε, σε ηλικία 83 ετών ο δημοσιογράφος, οικονομολόγος και πολιτικός Πέτρος Κουναλάκης.

Ανακοίνωση για τον θάνατό του εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στην οποία αναφέρει:

«Έφυγε σήμερα από τη ζωή ο Πέτρος Κουναλάκης, ένας άνθρωπος που τον χαρακτήριζαν η ανιδιοτελής μαχητικότητα, η συντροφικότητα και οι θεωρητικές αναζητήσεις.

Στα νεανικά του χρόνια υπήρξε μέλος της ΕΔΑ και του ΚΚΕ και συμμετείχε στον αντιδικτατορικό αγώνα ως υπεύθυνος του Πατριωτικού Μετώπου Δυτικής Ευρώπης. Ο Πέτρος Κουναλάκης υπήρξε, επίσης, στέλεχος του ΚΚΕ Εσωτερικού και βουλευτής του Συνασπισμού.

Από την πρώτη στιγμή έδωσε τη μάχη για την ανανέωση της αριστεράς με τόλμη και γενναιότητα στην πολιτική του σκέψη, ενώ πίστευε στην συνεργασία και συνεννόηση των προοδευτικών δυνάμεων.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του».

Κίνημα Αλλαγής: Αποχαιρετούμε με θλίψη τον Πέτρο Κουναλάκη

«Αποχαιρετούμε με θλίψη τον Πέτρο Κουναλάκη, έναν σπουδαίο πολιτικό, διανοητή, αγωνιστή του αντιδικτατορικού αγώνα, αλλά και ένθερμο υποστηρικτή της συνεργασίας της ανανεωτικής Αριστεράς με το ΠΑΣΟΚ» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Κίνημα Αλλαγής.

Επίσης, εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.