Κοινωνία

Τροχαίο στην Κηφισίας: ΙΧ καρφώθηκε σε κολώνα (εικόνες)

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός του οχήματος είναι νεκρός.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στη Λεωφόρο Κηφισίας, στην περιοχή Σίδερα Χαλανδρίου.

Επί τόπου έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα, αλλά και ΕΚΑΒ.



Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν 40 λεπτά για να κόψουν την πόρτα και να απεγκλωβίσουν τον οδηγό που, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός είναι νεκρός.



Λόγω του τροχαίου, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξαγόταν με δυσκολία στο σημείο.