Σταϊκούρας-Γεωργιάδης: Επιπλέον 3 δισ. ευρώ για τη στήριξη της οικονομίας

Στα περίπου 11 δισ. ευρώ, σε χρονικό διάστημα 9 μηνών, θα διαμορφωθεί η συνολική στήριξη στην πραγματική οικονομία, ενώ ήδη η “ένεση” ρευστότητας από την “Επιστρεπτέα Προκαταβολή”, το ΤΕΠΙΧ ΙΙ και το Ταμείο Εγγυοδοσίας ανέρχεται στα 7,9 δισ. ευρώ.

Αυτό αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους, ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, προσθέτοντας ότι «αποδεικνύεται, επομένως, έμπρακτα ότι η κυβέρνηση αφουγκράζεται τις δυσκολίες επαγγελματιών και επιχειρήσεων, ακούει τον σφυγμό τους, και αντιδρά με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα».

Αναλυτικά η δήλωση των δύο Υπουργών:

«Η κυβέρνηση, από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, έθεσε ως μία από τις βασικές προτεραιότητές της, την ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία. Ενίσχυση η οποία έγινε πράξη μέσω της δημιουργίας νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, αλλά και της βελτίωσης ή επέκτασης αυτών που προϋπήρχαν.

Εργαλεία όπως είναι η Επιστρεπτέα Προκαταβολή, το Κεφάλαιο Κίνησης στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) και το Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Μέχρι σήμερα, η συνολική στήριξη της πραγματικής οικονομίας από τα τρία αυτά χρηματοδοτικά εργαλεία ανέρχεται στα 7,9 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, μέσα σε περίπου 6 μήνες, έχουν διοχετευθεί:

3,1 δισ. ευρώ μέσω των τριών κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής,

3,1 δισ. ευρώ μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας, και

1,7 δισ. ευρώ μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ.

Εκτιμούμε ότι, έως το τέλος του έτους, θα διατεθούν επιπλέον πόροι συνολικού ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ, τη δεύτερη φάση του Ταμείου Εγγυοδοσίας, την ολοκλήρωση του 3ου κύκλου και τη δρομολόγηση και υλοποίηση του 4ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Έτσι, η συνολική «ένεση» ρευστότητας θα διαμορφωθεί περίπου στα 11 δισ. ευρώ, σε χρονικό διάστημα 9 μηνών. Και σε αυτό το ποσό δεν περιλαμβάνονται άλλα προγράμματα, όπως η αποζημίωση ειδικού σκοπού για μικρές επιχειρήσεις, που διαμορφώνεται, μέχρι σήμερα, περίπου στα 500 εκατ. ευρώ.

Αποδεικνύεται, επομένως, έμπρακτα ότι η Κυβέρνηση αφουγκράζεται τις δυσκολίες επαγγελματιών και επιχειρήσεων, ακούει τον σφυγμό τους, και αντιδρά με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα.

Στόχος μας είναι να ξεπεράσουμε και αυτή τη μεγάλη δοκιμασία, με όσο το δυνατόν λιγότερες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Και με τη μέχρι τώρα πορεία μας, έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε!».

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβερνητική στρατηγική εξωραϊσμού συνιστά ευθεία κοροϊδία της κοινωνίας

Σε κοινή δήλωση των Έφης Αχτσιόγλου, Τομεάρχη Οικονομικών και Αλέξη Χαρίτση, Τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία αναφέρεται:

«Οι υπουργοί Οικονομικών και Ανάπτυξης επιχειρούν να εμφανίσουν μία απολύτως πλασματική εικόνα σε σχέση με τη στήριξη που η κυβέρνηση παρείχε, εν μέσω πανδημίας, στην πραγματική οικονομία. Στη σημερινή ανακοίνωσή τους αθροίζουν τα δάνεια της επιστρεπτέας προκαταβολής, την αποζημίωση ειδικού σκοπού, τις εγγυήσεις του δημοσίου και τα ποσά τραπεζικών δανείων, δηλαδή ανόμοια στοιχεία, για να εμφανίσουν το πλασματικό 7,9 δισ. ως δήθεν κρατική ενίσχυση της οικονομίας. Καταρρίπτοντας, ταυτόχρονα, οι ίδιοι, και τον μύθο των δήθεν 24 δισ. του κ. Μητσοτάκη.

Οι συναρμόδιοι υπουργοί στη δήλωσή τους αποκρύπτουν ότι:

Οι κρατικές εγγυήσεις είναι το 1/3 του ποσού των δανείων που αναφέρουν ως ΤΕΠΙΧ ΙΙ και Ταμείο Εγγυοδοσίας. Μάλιστα, πολύ λίγες επιχειρήσεις, μόλις 17.863, έλαβαν δάνειο μέσω αυτών, δηλαδή μόνο το 2,5% του συνόλου.

Οι τράπεζες συνεχίζουν να μην χρηματοδοτούν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, η ρευστότητά τους μέσα στο 2020 έχει αυξηθεί κατά 56 δισ. ευρώ. Από αυτά έχουν δοθεί στην πραγματική οικονομία μόλις 10 και τα 5 σε πέντε πολύ μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.

Η επιστρεπτέα προκαταβολή είναι δάνειο, το οποίο οι επιχειρήσεις θα επιστρέψουν και επιβαρύνει το χρέος τους, καθώς η ΝΔ αρνήθηκε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. για απευθείας μη επιστρεπτέα ενίσχυση των πληττόμενων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Δημιούργησαν συνθήκες ασφυξίας στις μικρές επιχειρήσεις με την έλλειψη ρευστότητας και την ίδια στιγμή έφεραν νόμο με τον οποίο θα πτωχεύουν το 80% των επιχειρήσεων που, εξαιτίας και των επιλογών της κυβέρνησης, βρέθηκαν να χρωστούν.

Η εγγυοδοσία και η παροχή ρευστότητας δεν αθροίζονται, είναι στοιχεία που όλη η Ευρώπη μετράει χωριστά, εκτός από το οικονομικό επιτελείο της ΝΔ.

Η κυβέρνηση αθροίζει “μήλα με πορτοκάλια” για να καλλιεργήσει εντυπώσεις και να αποκρύψει το γεγονός ότι ούτε η ίδια ούτε οι τράπεζες στηρίζουν την πραγματική οικονομία. Η στρατηγική εξωραϊσμού συνιστά κοροϊδία και προσβάλλει βάναυσα εργαζόμενους, επαγγελματίες και μικρομεσαίους που βιώνουν πλέον μια εξαιρετικά σκληρή πραγματικότητα.