Γαλλία: Επίθεση με μαχαίρι κοντά σε εκκλησία

Τι αναφέρουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση.

(εικόνα αρχείο)

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε κοντά σε μια εκκλησία της Νίκαιας στη Γαλλία και σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης υπάρχει ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες.

Ο γάλλος υπουργός Εσωτερικών Νταρμανέν δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση.

Ο δήμαρχος Christian Estrosi επιβεβαίωσε πως ο δράστης έχει τεθεί υπό κράτηση.

Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpelle l’auteur de l’attaque. Je confirme que tout laisse supposer a un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06. pic.twitter.com/VmpDqRwzB1 — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

8h50 grand deploiement des forces de l'ordre a #NotreDame a #Nice. Des coups de feu entendus. pic.twitter.com/SiuOhAeRG8 — Ivan Blanco (@ivanblancovilar) October 29, 2020