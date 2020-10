Life

“Άγριες Μέλισσες”: Αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Πέμπτης (βίντεο)

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται απόψε στις 22:00, στον ΑΝΤ1, με ένα νέο καθηλωτικό επεισόδιο... Πέμπτη 29 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 34

Η Ελένη, συντετριμμένη από την αποτρόπαια πράξη του Βόσκαρη, προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια της. Τι θα κάνει όταν θα έρθει ο Επιθεωρητής Καρέλης να την εξετάσει; Θα αποκαλύψει την αλήθεια για τον διευθυντή των φυλακών; Η έλευση του νέου εισαγγελέα στο Διαφάνι έχει προκαλέσει ανησυχία στο σπίτι των Σεβαστών, αλλά και στον Τόλλια, που βλέπει να πλησιάζει η ώρα της δίκης. Θα δεχτεί ο Νικηφόρος να συμμαχήσουν, ώστε να βρεθεί ο Δούκας; Η Δρόσω θέλει να εγκαταλείψει τη «Χαβάη» πιστεύοντας πως θα βγάλει δίσκο, παρά τις προειδοποιήσεις της Μαντάμ Κούλας ότι ο Τάκης δεν είναι αξιόπιστος. Η Ασημίνα βλέπει πως πλησιάζει η στιγμή που θα πρέπει να αποκαλύψει στον μικρό Σέργιο την αλήθεια για την Ελένη διαφορετικά η Μυρσίνη θα την προλάβει. Ο Λάμπρος και η Βιολέτα υποδέχονται, επιτέλους, τον Μιλτιάδη στο σπίτι τους αλλά σύντομα καταλαβαίνουν πως δεν είναι ο Μιλτιάδης που ήξεραν. Ο δολοφόνος, όμως, πάντα γυρνάει στον τόπο του εγκλήματος.