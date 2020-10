Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Σκουτέλης: Να επιβληθεί η χρήση μάσκας παντού

Ο Καθηγητής Παθολογίας και Λοιμωξιολογίας τονίζει πως δεν πρέπει να αφήσουμε ελάχιστους ασυνείδητους να επηρεάζουν την τύχη όλων.

Την καθολική και οριζόντια χρήση μάσκας, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ανεξαρτήτως χρώματος κάθε περιοχής, εισηγήθηκε ο Αθανάσιος Σκουτέλης, καθηγητής Παθολογίας Λοιμωξιολογίας, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό “Θέμα 104,6”. Το “κόκκινο καμπανάκι” είναι οι ΜΕΘ γιατί το σύστημα εκεί δοκιμάζεται, όπως είπε.

Όπως εξήγησε, δεν είναι ανεξέλεγκτη η πορεία του κορονοϊού στη χώρα μας, απλώς έχουμε αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων. Και γι αυτό λήφθηκαν τα μέτρα πριν λίγες μέρες σημείωσε. Συμπλήρωσε πως για να πούμε ότι θα πάρουμε καινούργια μέτρα, θα πρέπει να δούμε πως απέδωσαν τα μέτρα αυτά και είναι νωρίς, καθώς ελέγχονται στις δύο εβδομάδες.

Εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός για όσους δεν τηρούν τα μέτρα, λέγοντας ότι δεν πρέπει να αφήσουμε ελάχιστους ασυνείδητους, να επηρεάζουν τη τύχη όλων. Οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται υπό το κράτος ψυχολογικών ορίων. Τα νούμερα πρέπει να μας κάνουν να αναλογιζόμαστε ότι τα ψέματα τελείωσαν. «Ο κόσμος στο σύνολο του πειθαρχεί και αυτά τα παραδείγματα παρεκτροπής είναι οι ελάχιστοι ευτυχώς και αυτοί δημιουργούν το πρόβλημα», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.