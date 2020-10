Life

“The 2Night Show” με ταλαντούχους καλλιτέχνες την Πέμπτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χιούμορ, ευχάριστα απρόοπτα και διάθεση για εξομολογήσεις στον Γρηγόρη Αρναούτογλου που υποδέχεται δημοφιλείς ηθοποιούς.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Κατερίνα Παπουτσάκη. Η εντυπωσιακή ηθοποιός μιλάει, με μεγάλο ενθουσιασμ, για την τηλεοπτική σειρά εποχής «Τα καλύτερα μας χρόνια» στην οποία πρωταγωνιστεί. Αναφέρεται στη μητρότητα και τις αλλαγές που έχει φέρει στη ζωή της, στον γάμο της και τη σχέση της με τον άντρα της. Τέλος, αποκαλύπτει στη μητέρα της τηλεοπτικά, τις ατασθαλίες που έκανε ως έφηβη.

Καλεσμένος του Γρηγόρη και ο Δημήτρης Μαζιώτης, ο δικηγόρος της Λενιώς στις «Άγριες Μέλισσες». Ο ταλαντούχος ηθοποιός, μιλάει για τον ρόλο που τον έκανε γνωστό στο ευρύ κοινό και για την αγάπη του για το θέατρο. Εξηγεί πώς είναι να είσαι το πρωί δικηγόρος στο Διαφάνι και το απόγευμα καθηγητής μαθηματικών ειδικής αγωγής. Τι του λένε οι μαθητές του για τον ρόλο του στην επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 και γιατί είχαν διαφωνία για το μουστάκι του;

Η Βαλέρια Κουρούπη έρχεται στο «The 2Night Show» και μιλάει στον Γρηγόρη για τη συνεργασία της με τον θείο της, Γιάννη Μπέζο, στη νέα κωμωδία του ΑΝΤ1 «Παρουσιάστε!». Μεταξύ άλλων, η ταλαντούχα ηθοποιός αναφέρεται στον χωρισμό της με τον Νίκο Ξύδη, μετά από 20 χρόνια γάμου, καθώς και στον σεβασμό και την αναλλοίωτη αγάπη που εξακολουθούν να νιώθουν ο ένας για τον άλλον. Τέλος, μιλά για τη σχέση της θείας της Ηδύλης με τον Παύλο Σιδηρόπουλο και θυμάται τις στιγμές που έπαιζε μαζί του μαξιλαροπόλεμο και άκουγε τα τραγούδια του για πρώτη φορά.

#The2NightShow