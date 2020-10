Κοινωνία

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: εισβολή κουκουλοφόρων στο γραφείο του Πρύτανη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρυτανεία καταγγέλλει ότι η ομάδα των κουκουλοφόρων απείλησε τον πρύτανη, τον εξύβρισε και προξένησε καταστροφές.

Ομάδα 15 κουκουλοφόρων εισέβαλε το πρωί, με τρόπο βίαιο και τρομοκρατικό, στο γραφείο του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και προξένησε εκτεταμένες καταστροφές στα γραφεία, στους τοίχους, στα έπιπλα και στον εξοπλισμό της Πρυτανείας.

Πριν αποχωρήσουν άσκησαν σωματική βία στον Πρύτανη, τον απείλησαν και τον εξύβρισαν, σύμφωνα με ανακοίνωση από την πρυτανεία.

"Τέτοιες έκνομες, βίαιες και αντιδημοκρατικές ενέργειες δεν έχουν θέση στο δημόσιο Πανεπιστήμιο. Η ακαδημαϊκή ελευθερία, ο σεβασμός της ζωής και της προσωπικότητας, και η δημοκρατία, είναι θεμελιώδεις και αδιαπραγμάτευτες αξίες του Πανεπιστημίου.

Η πανεπιστημιακή κοινότητα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα συνεχίσει να αγωνίζεται με σθένος και αφοσίωση για τη διασφάλιση της δημοκρατικής και εύρυθμης λειτουργίας του" αναφέρει η ανακοίνωση.