Κορονοϊός - Μητσοτάκης: έρχεται νέο σχέδιο δράσης διάρκειας ενός μήνα

Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ανακοινώνει αύριο σειρά νέων μέτρων, τόνισε ότι είμαστε αντιμέτωποι με δεύτερο κύμα, το οποίο είναι πιο επιθετικό... Lockdown σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Ροδόπη.

Συνεδρίασε σήμερα 29 Οκτωβρίου, μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Πρωθυπουργός προέταξε τα ζητήματα της δημόσιας υγείας καθώς όπως τόνισε χαρακτηριστικά «είμαστε αντιμέτωποι με ένα δεύτερο κύμα, το οποίο είναι πιο επιθετικό και από αυτό το οποίο είχαμε αντιμετωπίσει τον Μάρτιο και τον Απρίλιο».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι τα θέματα αυτά θα συζητηθούν στο σημερινό έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, «για να δούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να συμφωνήσουμε σε ένα διευρωπαϊκό σύστημα δράσης». Και συνέχισε ο Πρωθυπουργός: «Ωστόσο, μέχρι που να γίνει αυτό, τα μέτρα τα οποία κάθε χώρα λαμβάνει αποτελούν εθνική ευθύνη της κάθε κυβέρνησης. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε συγκριτικά, το τονίζω, καλύτερα αποτελέσματα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Θα έλεγα ότι είμαστε ενδεχομένως 2 με 3 εβδομάδες πίσω από αυτό το οποίο βιώνουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες σήμερα. Οφείλω να σας πω όμως ότι η πίεση την οποία δέχεται το Σύστημα Υγείας είναι η μεγαλύτερη από ποτέ και πρέπει, όπως και στην πρώτη φάση όπου πήραμε μέτρα νωρίς, να λάβουμε ξανά και πιο έγκαιρα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυστηρότερα μέτρα, ώστε να προλάβουμε τα χειρότερα, να σώσουμε ανθρώπινες ζωές και να μειώσουμε την πίεση η οποία ασκείται στο Σύστημα Υγείας.

Αύριο θα ανακοινώσω ένα νέο σχέδιο δράσης διάρκειας ενός μήνα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες σήμερα, θα πω μόνο ότι γνωρίζουμε πια από τις διαδικασίες ιχνηλάτησης ποιες οικονομικές δραστηριότητες προκαλούν πρόβλημα γρήγορης διασποράς του ιού και ποιες δεν προκαλούν τόσο μεγάλη διασπορά του ιού, οπότε θα προσαρμόσουμε το σχέδιό μας για τον επόμενο μήνα στα πραγματικά δεδομένα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Από σήμερα όμως πρέπει να παρθούν κάποιες έκτακτες αποφάσεις. Θεσσαλονίκη, Ροδόπη και Λάρισα μπαίνουν στο κόκκινο, αυτό σημαίνει ότι αναστέλλονται οι περισσότερες λειτουργίες πλην όμως, το τονίζω, του λιανεμπορίου και των σχολείων. Θα ξαναπώ ότι ο στόχος μας παραμένει η αποφυγή ενός καθολικού lockdown, γι’ αυτό και θα προχωρήσουμε σε μια περαιτέρω ενίσχυση των στοχευμένων περιορισμών. Μία πολιτική η οποία όμως πρέπει να εφαρμοστεί με τρόπο απόλυτο.

Το επόμενο 15νθημερο είναι στην κυριολεξία κρίσιμο και στο μέτωπο αυτό κάθε Υπουργείο έχει τη δική του θέση. Για παράδειγμα η τηλεργασία την οποία έχουμε εφαρμόσει πρέπει και να τηρείται και πρέπει να παρακολουθείται από όλους σας. Οι συγκοινωνίες έχουν ήδη προχωρήσει στην εξεύρεση άμεσων λύσεων για τη βελτίωση συνθηκών στην καθημερινή μετακίνηση. Είναι ένας διαρκής αγώνας αυτός ο οποίος γίνεται. Και βέβαια τα οικονομικά Υπουργεία επεξεργάζονται ήδη μέτρα ανακούφισης εργαζομένων και επιχειρήσεων που θα επηρεαστούν εκ των πραγμάτων περισσότερο από τα μέτρα τα οποία θα αναγγείλουμε.

Είναι σαφές επίσης ότι θα ενισχύσουμε, το έχουμε ήδη κάνει, τους ελέγχους σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Ελληνική Αστυνομία, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Νομίζω ότι τα όσα είπε ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας την Τρίτη για την ατομική μας ευθύνη και τους κανόνες ως πεδία άσκησης της προσωπικής μας ελευθερίας είναι καταλυτικά. Σε αυτό το πεδίο και σε αυτή την κατεύθυνση θα επιμείνουμε ενημερώνοντας, πείθοντας, ελέγχοντας. Είναι σημαντικό για ακόμα μια φορά να γίνει κατανοητό ότι οι μικρές υποχωρήσεις για μικρό διάστημα μπορούν να φέρουν μεγάλα αποτελέσματα για μεγάλο χρόνο.

Θέλω επίσης να κάνω μία αναφορά στο γεγονός ότι προβληματίζομαι ιδιαίτερα, μάλλον να χρησιμοποιήσω μία πιο αυστηρή έκφραση, βρίσκω απαράδεκτο το γεγονός ότι κάποιοι έχουν επιλέξει να στοχοποιήσουν επιστήμονες. Και θεωρώ ότι συγκεκριμένα η στοχοποίηση του καθηγητή, του κ. Τσιόδρα, η οποία είναι πολύ συστηματική τις τελευταίες μέρες είναι απαράδεκτη. Εάν θέλουν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι να μας ασκήσουν κριτική, εδώ είμαστε να ασκήσουν κριτική στην κυβέρνηση, σε εμένα προσωπικά, στους υπεύθυνους Υπουργούς, αλλά να στοχοποιούνται επιστήμονες οι οποίοι το μόνο το οποίο κάνουν είναι να καταθέτουν την επιστημονική τους γνώση προς κρίση στην Πολιτεία για να παίρνουμε εμείς τις αποφάσεις, είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι τελείως-τελείως λανθασμένο, ειδικά σε μία συγκυρία, όπου πρέπει και πάλι να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας για την ορθότητα των μέτρων που λαμβάνουμε.

Κλείνω λέγοντας, ότι η χθεσινή επέτειος ανέδειξε τα δύο μέτωπα που η χώρα μας σήμερα αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις: Το μέτωπο της υγείας και το εθνικό μέτωπο, και ανέδειξε ταυτόχρονα την ασφάλεια ως ένα στοιχείο που διατρέχει οριζόντια αυτές τις δύο μεγάλες προκλήσεις. Ήταν όμως νομίζω και μία ευκαιρία να φέρουμε στο προσκήνιο το συστατικό το οποίο θα μας οδηγήσει και τώρα πιστεύω στην νικηφόρα έκβαση των αγώνων που δίνουμε: Την ετοιμότητα της πολιτείας, την ενότητα, τη συστράτευση των πολιτών. Από τη μία την κρατική μέριμνα, από την άλλη τη συνειδητή ατομική ευθύνη. Και είμαι σίγουρος ότι αυτή τη σκέψη έκαναν χθες όλες οι Ελληνίδες, όλοι οι Έλληνες, έστω και χωρίς την αφορμή των παρελάσεων ή των παραδοσιακών εκδηλώσεων. Ήταν ο χθεσινός, ένας εορτασμός αυτοσυνειδησίας και ενότητας και αυτό το πνεύμα πρέπει να κρατήσουμε ζωντανό, μετατρέποντάς το σε καθημερινή πρακτική. Ο καθένας στον τομέα του και όλοι μαζί στην Ελλάδα ολόκληρη.»

Στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συζητήθηκαν μια σειρά από νομοσχέδια και εθνικά σχέδια δράσης, τα οποία αποδεικνύουν ότι η Κυβέρνηση παρά την κρίση συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις.

Ειδικότερα:

1.Oι Υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης, Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής και Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, παρουσίασαν το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων.

Σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων βασικοί άξονες της τροποποίησης είναι:

Επιτάχυνση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων με μείωση της γραφειοκρατίας. Χωρίς εκπτώσεις σε όρους διαφάνειας και ίση μεταχείριση των επιχειρήσεων. Εξάλειψη παρωχημένων διαδικασιών ανάθεσης και αντικατάστασή τους με ηλεκτρονικές διαδικασίες. Επιτάχυνση των διαδικασιών προδικαστικής και δικαστικής επίλυσης διαφορών, που ανακύπτουν κατά τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στα βασικά σημεία μεταρρυθμίσεων (κυρίως για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών) περιλαμβάνονται:

Αξιολόγηση προσφορών για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών σε ένα μόνο στάδιο όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η βέλτιστη οικονομική προσφορά. Προώθηση των διαδικασίας της διαβούλευσης με την αγορά πριν από την προκήρυξη διαγωνισμών σημαντικής αξίας. Πρόβλεψη δυνατότητας δημιουργίας Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών για τις προμήθειες του Δημοσίου και για την επέκταση των εργαλείων e-procurement με τη χρήση συστήματος ηλεκτρονικών καταλόγων. Μείωση ύψους εγγυήσεων καλής εκτέλεσης προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών από 5% σε 4% προκειμένου να διευκολυνθεί, περαιτέρω, η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις. Πρόβλεψη που θα καθιστά τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό υποχρεωτική διαδικασία ανάθεσης για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες. Ζητήματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Κατάργηση της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού. Αύξηση των ορίων της απευθείας ανάθεσης στις 30.000 ευρώ για προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και μελετών και στις 60.000 ευρώ για δημόσια έργα. Πρόβλεψη απευθείας ανάθεσης μέσω ηλεκτρονικών καταλόγων (e–marketplace) με ανώτατο όριο τις 40.000 ευρώ ανά είδος αγαθού. Κατάργηση της διαδικασίας των ενστάσεων για τις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης με απευθείας προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια. Υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων από τις αναθέτουσες Αρχές σε όλες τις διαδικασίες ανάθεσης με αντικείμενο άνω των 30.000 ευρώ (από 60.000 ευρώ σήμερα). Αναθέσεις συμβάσεων αξίας 2.500 ευρώ απευθείας με εξόφληση σχετικού φορολογικού παραστατικού. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στη διαδικασία προδικαστικής επίλυσης διαφορών από την ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. Αρμοδιότητα της ΑΕΠΠ για διαφορές, που ανακύπτουν, κατά τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων πάνω από τα όρια της απευθείας ανάθεσης. Μονομελή Κλιμάκια της ΑΕΠΠ για διαφορές κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων κάτω των 100.000 ευρώ. Αποτελεσματικότερη και ταχύτερη δικαστική προστασία. Ενιαίο ένδικο βοήθημα για προσωρινή και οριστική δικαστική προστασία με προθεσμία άσκησης 10 ημέρες από τη κοινοποίηση της απόφασης της ΑΕΠΠ. Εκδίκαση της υπόθεσης μέσα σε σύντομη προθεσμία με έκδοση διατακτικού 15 ημέρες μετά τη συζήτηση.

Σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών οι προωθούμενες αλλαγές αποβλέπουν στον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου εκτέλεσης των έργων και μελετών για τη δημιουργία έργων ποιοτικότερων, με σύντμηση του χρόνου εκτέλεσης. Εισάγονται αλλαγές που - μεταξύ άλλων – αφορούν: i) την ενίσχυση του συστήματος μελέτη –κατασκευή, ii) τις εγγυήσεις, iii) τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, iv) τον διαχωρισμό επίβλεψης από Διευθύνουσα Υπηρεσία και την εισαγωγή της ιδιωτικής επίβλεψης, v) την ταύτιση της μελέτης με το τελικό κατασκευασθέν έργο, vi) το ψηφιακό αρχείο βαθμολόγησης, vii) την ψηφιοποίηση διαδικασιών και την εισαγωγή ηλεκτρονικού ημερολογίου, viii) τις προκαταβολές, ix) την εισαγωγή του δηλωτικού συστήματος αντί του ελεγκτικού, x) την ίδρυση Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΙΜ-ΤΕΜ), xi) την παραλαβή του έργου σε ένα στάδιο, xii) την εισαγωγή της διαιτησίας, σε έργα μέχρι 10 εκατ. ευρώ, xiii) τη δημιουργία Τεχνικού Συμβουλίου Εποπτευομένων Φορέων και την ενίσχυση του υφιστάμενου με περισσότερα κλιμάκια, καθώς και τη μεταβολή των προβλέψεων κρίσης επί ένστασης.

Σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Άμυνας βασική επιδίωξη είναι η βελτίωση της διοικητικής διαδικασίας σε όλες τις φάσεις συμβάσεων στρατιωτικού εξοπλισμού με σκοπό την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο που προσδιορίζεται από τις σύγχρονες συνθήκες της αγοράς, το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις ελέγχου και διαφάνειας. Ειδικότερα, προτείνονται: α) τροποποίηση του ορίου της απευθείας ανάθεσης από 20.000 ευρώ σε 30.000 ευρώ, β) μη ανασταλτικό αποτέλεσμα της προδικαστικής προσφυγής ή ένστασης, γ) μείωση του ποσοστού της συμπληρωματικής εγγύησης καλής εκτέλεσης (από 5% επί του ποσού της αύξησης χωρίς Φ.Π.Α. σε 4%), που υποχρεούται να καταθέσει ο ανάδοχος σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας.

2.Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννης Βρούτσης παρουσίασε τους βασικούς άξονες του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: «Ρύθμιση θεμάτων της αγοράς εργασίας».

Το σχέδιο νόμου προωθεί διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που συμβάλλουν στην αλλαγή νοοτροπίας, την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Διατηρεί και ενισχύει το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Υιοθετεί τις συστάσεις του International Labour Organization (ILO). Είναι κοινωνικά και οικονομικά φιλελεύθερο. Στόχος είναι:

Να διευκολύνει τους εργαζομένους στην αναζήτηση της ισορροπίας μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, τις δε υγιείς επιχειρήσεις στην οργάνωση της παραγωγής κατά τρόπο που να επιτρέπει τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώ συγχρόνως αίρει βασικά αντικίνητρα κατά της πρόσληψης γυναικών.

Να βάλει τάξη στην αγορά εργασίας να καταπολεμήσει τη «μαύρη εργασία», τις αδήλωτες υπερωρίες και τις οργανώσεις - φαντάσματα, και να εξασφαλίσει ότι τα συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα της εργασίας, της απεργίας και της συλλογικής διαπραγμάτευσης θα γίνονται σεβαστά από όλους.

Να εκσυγχρονίσει το εργατικό μας δίκαιο, επιλύοντας προβλήματα που διαπιστώθηκαν τα τελευταία 38 χρόνια (συνδικαλιστικός νόμος).

Το ΜΕΡΟΣ Ι επιφέρει μια ψηφιακή επανάσταση με το «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», καταργείται πλήθος εγγράφων. Θεσπίζεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας για την on-line παρακολούθηση του πραγματικού ωραρίου των εργαζομένων, την καταπολέμηση της «μαύρης εργασίας» και των απλήρωτων υπερωριών και τη διευκόλυνση της διευθέτησης του ωραρίου.

Το ΜΕΡΟΣ ΙΙ ενσωματώνει την Οδηγία περί ισορροπίας προσωπικής-επαγγελματικής ζωής με: Άδεια τοκετού στον πατέρα 14 εργάσιμες. Πρόσθετη 6μηνη γονική άδεια έως ότου το παιδί γίνει 8 ετών για όλους τους πατέρες και όσες μητέρες δεν λαμβάνουν ήδη την 6μηνη παροχή προστασίας μητρότητας. Από τους 6 μήνες, οι 2 πρώτοι πληρώνονται από τον ΟΑΕΔ με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό. Άδεια φροντίδας ανήμπορου γονέα, παιδιού, αδελφού, συζύγου ή συντρόφου: 5 εργάσιμες ετησίως. Άδεια ανώτερης βίας (για παρόμοιο λόγο): 2 εργάσιμες ετησίως. Διευκολύνσεις στους γονείς και φροντιστές με ανάγκη που τις ζητούν (τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο κλπ). Ειδικές ρυθμίσεις για γονείς διδύμων, τριδύμων κλπ και για μονογονεϊκές οικογένειες. Προστασία των νέων πατέρων κατά της απόλυσης, επί 2 μήνες από τον τοκετό για το 1ο παιδί, 4 για το 2ο και 6 για κάθε επόμενο.

Το ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ παρεμβαίνει στον συνδικαλιστικό νόμο, τον αναδιατάσσει και καταπολεμά χρόνιες υπερβολές του συνδικαλιστικού κινήματος. Ανάμεσα στ’ άλλα, α) καθίσταται προϋπόθεση για την άσκηση συνδικαλιστικού δικαιώματος, η απογραφή στο ήδη νομοθετημένο Γενικό Μητρώο, β) η Γ.Σ. των συνδικαλιστικών οργανώσεων πρέπει να παρέχει πραγματική πρακτική δυνατότητα συμμετοχής και ψήφου εξ αποστάσεως, ηλεκτρονικώς, ιδίως για τη λήψη απόφασης απεργίας, στην προειδοποίηση για απεργία θα πρέπει να αναφέρονται και τα αιτήματα και οι λόγοι που τα θεμελιώνουν, γ) το προσωπικό στοιχειώδους λειτουργίας, που πρέπει να εξακολουθεί να εργάζεται σε περίπτωση απεργίας στις επιχειρήσεις που η λειτουργία τους είναι κρίσιμη για το κοινωνικό σύνολο, στο δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ, ορίζεται σε τουλάχιστον 40%, δ) αν εκπρόσωπος εργοδότη παραλείψει να κάνει όλα όσα πρέπει για να καθοριστεί το προσωπικό στοιχειώδους λειτουργίας, τελεί ποινικώς κολάσιμη πράξη, ε) απαγορεύονται οι καταλήψεις χώρων και εισόδων και η άσκηση ψυχολογικής ή σωματικής βίας. Αν λάβουν χώρα, η απεργία καθίσταται παράνομη. Όσοι μετέχουν σε κατάληψη ή βιαιοπραγούν, τελούν ποινικώς κολάσιμη πράξη.

Το ΜΕΡΟΣ ΙV ανάμεσα στα άλλα προβλέπει ότι: α) οι Μεσολαβητές – Διαιτητές του ΟΜΕΔ γίνονται αποκλειστικής απασχόλησης και πιστοποιούνται, β) η συμφιλίωση συλλογικών διαφορών αφαιρείται από τις Επιθεωρήσεις Εργασίας και ανατίθεται στον ΟΜΕΔ, γ) δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης αναγνωρίζεται μόνο στις οργανώσεις που έχουν εγγραφεί στα νομοθετημένα ψηφιακά Μητρώα, δ) η αμφισβήτηση της συλλογικής αντιπροσωπευτικής ικανότητας κλπ των οργανώσεων επιλύεται πριν από την προσφυγή στον ΟΜΕΔ, ε) θεσμοθετείται ειδική επιτροπή εκ των προτέρων ελέγχου της πληρότητας των αιτήσεων μεσολάβησης και διαιτησίας, στ) ορίζεται αναγκαίο περιεχόμενο όλων των αιτήσεων προς τον ΟΜΕΔ, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η στοιχειοθέτηση και η τεκμηρίωσή τους, ζ) καταργείται ο β΄ βαθμός διαιτησίας, η) αναγνωρίζονται οι ΣΣΕ υποκλάδου, θ) προβλέπεται ταχεία διαδικασία δικαστικού ελέγχου των προσβαλλόμενων διαιτητικών αποφάσεων.

Το ΜΕΡΟΣ V ανάμεσα στα άλλα προβλέπει: i) κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, επιχειρήσεις θα μπορούν να απασχολούν εργαζομένους ως 10 ώρες ημερησίως κατά μέγιστο, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, εφόσον εντός του ίδιου 6μήνου εξοφλούν τις ώρες με αντίστοιχη μείωση ωρών ή ρεπό ή ημέρες άδειας, ii) αύξηση των ωρών των νόμιμων υπερωριών, iii) προσθήκη επιχειρήσεων και εργασιών στη λίστα που ήδη επιτρέπει την εργασία την Κυριακή, iv) προσθήκη της 1ης Ιανουαρίου και της 28ης Οκτωβρίου στις υποχρεωτικές αργίες, v) κατάργηση της αναχρονιστικής διάκρισης αποζημιώσεων απόλυσης μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών, vi) θεσμοθέτηση δικαιώματος, μετά την προειδοποίηση για απόλυση και μέχρι αυτήν, ο εργοδότης να δικαιούται να αξιώσει να μην προσέρχεται ο εργαζόμενος στην εργασία, αλλά βεβαίως να μισθοδοτείται.

3.Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μαυρουδής Βορίδης παρουσίασε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στον πρωτογενή τομέα.

Ειδικότερα, καθορίζονται οι κατ’ ελάχιστον απαγορευμένες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ αγοραστών και προμηθευτών στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, δηλαδή μεταξύ παραγωγών και μεταποιητών αγροτικών προϊόντων αφ’ ενός και επιχειρήσεων αγοραστών (super market κλπ) αφ’ ετέρου.

Παράλληλα θεσπίζονται ελάχιστοι κανόνες σχετικά με την επιβολή των απαγορεύσεων και ρυθμίσεων αυτών και τον συντονισμό μεταξύ των Αρχών επιβολής. Ως αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κοινοτικής οδηγίας νοούνται οι πρακτικές που καταφανώς παρεκκλίνουν από την ορθή εμπορική συμπεριφορά, αντιβαίνουν στην καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και επιβάλλονται μονομερώς από έναν εμπορικό εταίρο σε έναν άλλο.

Η Οδηγία - που δεν εφαρμόζεται σε συναλλαγές μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών- προβλέπει επίσης την υποχρέωση των κρατών-μελών για τον καθορισμό, Αρχής ή Αρχών Επιβολής των όσων ορίζει , ρυθμίζει βασικά ζητήματα όσον αφορά τις εξουσίες τους και τη διαδικασία ελέγχου και επιβολής κυρώσεων. Ο καθορισμός της Αρχής Επιβολής, όπως και το είδος και το εύρος των κυρώσεων, θα αποτελέσουν ουσιώδες αντικείμενο της νομοθετικής ρύθμισης.

4.Ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό κ. Στυλιανός Πέτσας παρουσίασε το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και άλλες ρυθμίσεις της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Στο Α’ Μέρος του νομοσχεδίου, ενσωματώνεται στην εθνική έννομη τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, σύμφωνα με την οποία: α) απαγορεύεται η υποκίνηση, μέσω υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, σε βία ή μίσος κατά κοινωνικών ομάδων και σε τέλεση τρομοκρατικών εγκλημάτων, β) αυξάνεται η προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρία στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων καθώς ενισχύονται τα εργαλεία (νοηματική, υποτιτλισμός κ.α) και θεσπίζονται διαδικασίες λογοδοσίας των παρόχων, γ) ενισχύεται η προστασία της σωματικής, ψυχικής και ηθικής ανάπτυξης των ανηλίκων από ακατάλληλο περιεχόμενο (όροι και προϋποθέσεις στη σήμανση και παρουσίαση προγραμμάτων κ.α), δ) ενισχύεται η εθνική και ευρωπαϊκή παραγωγή οπτικοακουστικών έργων, ε) θεσπίζονται κανόνες για τους παρόχους πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: νομοθετείται για πρώτη φορά η υποχρέωση τους για προστασία των ανηλίκων και για αποτροπή μέσω των υπηρεσιών αυτών υποκίνηση σε βία ή μίσος ή τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος, παιδικής πορνογραφίας, ξενοφοβίας και ρατσισμού, στ) ενθαρρύνεται η θέσπιση εθνικών κωδίκων δεοντολογίας με στόχο την περαιτέρω προστασία των καταναλωτών και ιδίως των ανηλίκων, αλλά και της δημόσιας υγείας.

Στο Β’ Μέρος, ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, όπως ρυθμίσεις για τη ραδιοτηλεοπτική αγορά, για Παρόχους Περιεχομένου Επίγειας Ψηφιακής Τηλεοπτικής Ευρυεκπομπής Ελεύθερης Λήψης, για παρόχους συνδρομητικών υπηρεσιών, για τη διαφήμιση στα Μ.Μ.Ε. και για το Ε.Σ.Ρ. και την ΕΡΤ Α.Ε. Ειδικότερα, το νομοσχέδιο: i) στηρίζει τους τηλεοπτικούς σταθμούς για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, ii) προσθέτει ευελιξία στη λειτουργία των κατόχων άδειας τηλεοπτικών σταθμών, αναφορικά με τη σχέση εργασίας του προσωπικού που απασχολούν, χωρίς να μειώνεται το ελάχιστο όριο των 400 εργαζομένων, iii) ρυθμίζει θέματα αδειοδότησης θεματικών τηλεοπτικών σταθμών, γεγονός που ανοίγει τη διαδικασία για την αδειοδότηση από το ΕΣΡ και των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών και των περιφερειακών ραδιόφωνων, iv) προσαρμόζει το πλαίσιο της διαφήμισης στις ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί σε μια διαφημιστική πίτα που συρρικνώνεται λόγω της πανδημίας, v) ενισχύει τη διαφάνεια με υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Επιχειρήσεων του ΕΣΡ (Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας), vi) ρυθμίζει θέματα είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών από το ανταποδοτικό τέλος προς την ΕΡΤ καθώς και μισθολογικά θέματα Διευθύνοντος Συμβούλου, διευθυντικών και ειδικών στελεχών και υπαλλήλων της ΕΡΤ.

5.Ο Υπουργός Υγείας κ. Βασίλης Κικίλιας παρουσίασε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας: «Κύρωση του από 21.1.2020 Μνημονίου Συνεργασίας για τη δωρεά μεταξύ της Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς του Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ και του Ελληνικού Δημοσίου για τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας στους Έλληνες πολίτες»

Η δωρεά περιλαμβάνει: Α) Επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς της 24.8.2020, που περιλαμβάνει δωρεά 160.000 κλινοσκεπασμάτων αξίας 886.410 ευρώ προς όλα τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας Β) Επιμέρους συμβάσεις γα την ανακαίνιση των χώρων υγιεινής των δημόσιων νοσοκομείων της 1ης και της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής (εκτός της νησιωτικής Ελλάδος) προϋπολογισμού έως 3.000.000 ευρώ.

6.Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης παρουσίασε την πορεία προετοιμασίας και βασικών παραμέτρων του ελληνικού σχεδίου για το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης

Τα βασικά στοιχεία αφορούν:

Τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία. Ενδεικτικά έργα & προγράμματα: Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων. Διασύνδεση δικτύων μεταφοράς και διανομής. Φράγματα και αντιπλημμυρικά έργα. Ηλεκτροκίνηση (E-mobility). Διαχείριση και επεξεργασία στερεών αποβλήτων και λυμάτων. Χωροταξική μεταρρύθμιση. στρατηγικές αστικές αναπλάσεις. Κρίσιμες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις. Προστασία από καταστροφές.

Τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ενδεικτικά έργα & προγράμματα: Γρήγορα δίκτυα /Διάδρομοι 5G. Έξυπνες Πόλεις. Ψηφιακός μετασχηματισμός των δημόσιων υπηρεσιών. Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων. Υπερ-αποσβέσεις επενδύσεων για ψηφιοποίηση.

Την απασχόληση, δεξιότητες, κοινωνική συνοχή. Ενδεικτικά έργα & προγράμματα: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Αναβάθμιση δεξιοτήτων και ψηφιακών ικανοτήτων. Εκσυγχρονισμός και ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος. Αναβάθμιση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Εκσυγχρονισμός και ψηφιοποίηση του συστήματος υγείας. Εξορθολογισμός και ενίσχυση κοινωνικών επιδομάτων.

Τις ιδιωτικές επενδύσεις και τον μετασχηματισμό της οικονομίας. Ενδεικτικά έργα & προγράμματα: Ψηφιοποίηση διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης, Ενίσχυση επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων. Απλοποίηση φορολογίας και ψηφιακή καταπολέμηση φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής. Ενίσχυση έρευνας και καινοτομίας. Ενίσχυση της εξωστρέφειας/εξαγωγών. Κρίσιμες αναπτυξιακές υποδομές. Κλαδικές παρεμβάσεις (αγροδιατροφή, τουρισμός, πολιτισμός).

Τα χρονοδιάγραμμα προετοιμασίας και υποβολής του Πλάνου Ανάκαμψης. Κατάθεση προσχεδίου: 15/11/2020 Δημόσια διαβούλευση: 25/11-31/12/2020. Αναλυτική αξιολόγηση έργων και προγραμμάτων & διαβούλευση με Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 1/11/2020-15/1/2021 Παρουσίαση στο Κοινοβούλιο: Ιανουάριος 2021. Κατάθεση Σχεδίου: Φεβρουάριος 2021.

Την τελική φάση αξιολόγησης και επιλογής έργων για το Πλάνο Ανάκαμψης. Η πρώτη φάση με κατάθεση έργων και μεταρρυθμίσεων (περιγραφή πρωτοβουλίας, ενδεικτικοί προϋπολογισμοί, στόχοι και ορόσημα), έχει σχεδόν ολοκληρωθεί με υπερκάλυψη -εύλογη- 65% σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις Η δεύτερη και τελική φάση αξιολόγησης και επιλογής έργων & προγραμμάτων θα γίνει με βάση τα εξής χαρακτηριστικά: Ωριμότητα, ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα, πολύ ισχυρή πιθανότητα επίτευξης ποσοτικών στόχων Επιλεξιμότητα με βάση εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους Ισχυρό αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα, κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων. Συνάφεια με πράσινη ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό (επίτευξη των ελάχιστων απαιτούμενων στόχων για το σύνολο του πλάνου - 37% πράσινο, 20% ψηφιακό).

7.Επιλογή μέλους της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων προτεινόμενου από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής πρότεινε -και έγινε δεκτή- την τοποθέτηση της κυρίας Βασιλικής Σκαρτσούνη, στελέχους της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) επί σειρά ετών, ως τακτικού μέλους της ΕΑΑΔΗΣΥ, με πενταετή θητεία.

8.Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής πρότεινε την τροποποίηση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου ως προς τη σύσταση και συγκρότηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής, της οποίας θα προεδρεύει πλέον ο ίδιος. Περαιτέρω προσαρμόσθηκε η σύνθεση της Κυβερνητικής Επιτροπής στις αλλαγές του κυβερνητικού σχήματος που έλαβαν χώρα τον περασμένο Αύγουστο.