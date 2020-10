Κοινωνία

Κορονοϊός – “κόκκινες” Περιφέρειες: πως θα λειτουργούν τα δικαστήρια

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης με τα περιοριστικά μέτρα.

Σε περίπτωση κατά την οποία μία Περιφερειακή Ενότητα ενταχθεί στο τέταρτο επίπεδο προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας (πολύ υψηλό, δηλαδή κόκκινο χρώμα), για :

Δικαστήρια, εισαγγελίες, στρατιωτικά δικαστήρια και

Έμμισθα, άμισθα υποθηκοφυλακεία, πάσης φύσεως κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”

ισχύουν τα ακόλουθα:

• Μέχρι δεκαπέντε (15) άτομα στην αίθουσα

• Υποχρεωτική χρήση μάσκας

• Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου

? Α. Προσωρινή αναστολή:

α) των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και των Ειδικών Δικαστηρίων του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου 99 του Συντάγματος και

β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων

? Β. Προσωρινή αναστολή:

1) των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της χώρας και

2) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.

Αναφορικά με το Συμβούλιο της Επικρατείας, κατ’ εξαίρεση της περ. 1:

α) Εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής,

β) εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας,

γ) διενεργείται η επεξεργασία επειγόντων προεδρικών διαταγμάτων, δ) διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων, καθώς και επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία και

ε) δημοσιεύονται αποφάσεις και πρακτικά επεξεργασίας.

Αναφορικά με τα διοικητικά δικαστήρια, κατ’ εξαίρεση της περ. 1:

α) εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής,

β) εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας,

γ) υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις κατά της απόφασης κράτησης αλλοδαπού και αιτήσεις ανάκλησης κατά των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί των αντιρρήσεων, σύμφωνα με τις παρ. 3-6 του άρθρου 76 του ν. 3386/2005 (Α’ 212),

δ) υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

ε) διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων, καθώς και επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία και

στ) δημοσιεύονται αποφάσεις

? Γ. Προσωρινή αναστολή:

1) των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και

2) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστικών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.

Κατ’ εξαίρεση της περ. 1:

α) διενεργούνται οι εργασίες των Κλιμακίων προσυμβατικού ελέγχου, καθώς και του Εβδόμου Τμήματος και της Ελάσσονος Ολομέλειας επί προσφυγών ανάκλησης και αναθεώρησης, αντίστοιχα, αποκλειστικά για επείγουσες υποθέσεις επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος,

β) εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής,

γ) εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας,

δ) διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 295 του ν. 4700/2020, καθώς και επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία και

ε) δημοσιεύονται αποφάσεις

? Δ. Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων, ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας, και ειδικότερα αναστολή:

1) Των δικών ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων,

2) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων,

3) των, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών.

Από την εφαρμογή των ως άνω περιπτώσεων εξαιρούνται:

α) Η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως την συζήτηση τηςυπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών.

β) η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.

γ) Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών Εφετείων, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιορισμένες προς εκδίκαση υποθέσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις δ' και στ΄ καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων σε όσα δικαστήρια της χώρας προβλέπεται τέτοια κλήρωση.

δ) Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση, το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης.

ε) Η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ, ν. 4620/2019, Α’ 96), ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα (ΠΚ, ν. 4619/2019, Α’ 95) και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α΄ 106) και στη μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ.

στ) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 30.6.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.

ζ) Η δημοσίευση αποφάσεων.

Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω εξαιρέσεων.

Η λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα, εκδικάζονται ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διεύθυνσης εκάστης δικαστικής υπηρεσίας ή του διευθύνοντος εκάστη εισαγγελία, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, και γίνονται, εφόσον είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η κατά τα ανωτέρω διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου γνωστοποιούνται από τον γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου και, αν το Δικαστήριο διαθέτει ιστοσελίδα, αναρτάται και σε αυτήν.

Η διενέργεια των διασκέψεων, καθώς και οποιασδήποτε ενέργειας, που αφορά στη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών της Χώρας, εφόσον είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων.

Οι διατάξεις της παρ. Δ εφαρμόζονται και στα στρατιωτικά δικαστήρια και εισαγγελίες της χώρας.

? Ε. Προσωρινή αναστολή λειτουργίας κάθε εκπαιδευτικής και επιμορφωτικής δραστηριότητας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

Κατ’ εξαίρεση, τα μαθήματα και η πρακτική άσκηση δύνανται να διενεργούνται, εφόσον είναι εφικτό, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας MOODLE ή άλλης διαδικτυακής εφαρμογής.

? ΣΤ. Για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα Δικαστήρια, στις Εισαγγελίες, στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, εφαρμόζονται αναλογικά τα μέτρα που ισχύουν για το προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών, εφόσον τούτο είναι εφικτό.

• Ζ. 1. Προσωρινή μερική απαγόρευση λειτουργίας των έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων, καθώς των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας, ως ακολούθως:

Αναστέλλονται:

α) οι κάθε είδους συναλλαγές, καθώς και ο έλεγχος των αρχείων,

β) κάθε προθεσμία σχετική με τη μεταγραφή, εγγραφή, καταχώριση αιτήσεων και πράξεων ή τη λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων και

γ) η παραγραφή κάθε συναφούς αξιώσεως.

2. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται οι διοικητικές λειτουργίες των έμμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»