Κοινωνία

Ληστεία και άγριος ξυλοδαρμός επιχειρηματία

O δράστης άφησε αναίσθητο τον 66χρονο επιχειρηματία.

Άγρια ληστρική επίθεση σε βάρος επιχειρηματία στην Αγία Παρασκευή. Κουκουλοφόρος ληστής εισέβαλε στο κατάστημα του 66χρονου και αφού τον «τσάκισε» στο ξύλο χτυπώντας τον με τη λαβή του όπλου στο κεφάλι και το πρόσωπο στη συνέχεια τον έδεσε με tire up και τον παράτησε αιμόφυρτο αφού πρώτα του άρπαξε 4.000 ευρώ. Το θύμα μετέφερε η κόρη του στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

Ο 66χρονος, την Κυριακή το μεσημέρι, βρισκόταν στην επιχείρηση που διατηρεί με ανταλλακτικά αυτοκινήτων επί της λεωφόρου Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή. Αν και Κυριακή είχε πάει στο κατάστημα του προκειμένου να κάνει κάποιες δουλειές. Μάλιστα, είχε πάνω του και 4000 ευρώ σε μετρητά, χρήματα που θα έδινε για την προμήθεια υλικού.

Ο κουκουλοφόρος που προφανώς τον παρακολουθούσε και γνώριζε ότι είχε το ρευστό πάνω του εισβάλει μέσα και με την απειλή όπλου απαιτεί να του δώσει χρήματα. Ο 66χρονος του δίνει 150 ευρώ όμως ο δράστης θέλει και άλλα. Όταν το θύμα του είπε ότι δεν είχε, ο κουκουλοφόρος όρμησε πάνω του και άρχισε να τον χτυπά με μανία με τη λαβή του όπλου.

Στη συνέχεια, του άρπαξε από την πίσω τσέπη 4000 ευρώ που είχε για την προμήθεια μπαταριών, τον έδεσε και έγινε καπνός. Ο 66χρονος ήταν αναίσθητος από το ξύλο. Λίγη ώρα αργότερα, συνήλθε και με όσες δυνάμεις του είχαν απομείνει, έκοψε τα δεσμά και κάλεσε την κόρη του η οποία τον μετέφερε στον Ερυθρό Σταυρό ενώ από το νοσοκομείο ειδοποίησαν την Αστυνομία.