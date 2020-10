Αθλητικά

Πήρε βαθμό στη Γρανάδα ο ΠΑΟΚ

Η ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα ήταν ανώτερη στην Ανδαλουσία, αλλά...

Αν μια ομάδα δικαιούταν τη νίκη στο «Λος Κάρμενες» στη Γρανάδα αυτή ήταν ο ΠΑΟΚ, που τελικά έφυγε με το 0-0 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 5ου ομίλου του Europa League.

O Δικέφαλος έκανε πολύ καλό πρώτο μέρος, έχοντας και δοκάρι με τον Σβαμπ και ουσιαστικά πλην της κεφαλιάς του Γκοναλόν δεν απειλήθηκε από τους Ισπανούς που ήταν καλά κλεισμένοι.

Το κακό για τον ΠΑΟΚ ήταν ότι η Ομόνοια, που έβαλε φοβερό γκολ, έκοψε βαθμούς με το 1-1 από την Αϊντχόφεν, την οποία υποδέχεται ο Δικέφαλος την επόμενη αγωνιστική.

Σε χαμηλούς ρυθμούς κινήθηκε αρχικά το πρώτο μέρος στην Ανδαλουσία, χωρίς καμία ομάδα να έχει επιβάλλει το παιχνίδι της και με ελάχιστες φάσεις, όλες για τον ΠΑΟΚ, παρότι οι γηπεδούχοι είχαν 70% κατοχή.

Στο 17’ ο Βαρέλα έκανε την κεφαλιά μετά την εκτέλεση φάουλ του Σβαμπ, η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι, ενώ ο Αυστριακός στο 28’ άγγιξε το 0-1. Ο Ίνγκασον έβγαλε τη σέντρα από δεξιά και ο Σβαμπ με πλασέ έστειλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι του Ρουί Σίλβα.

Στο 39’ το γύρισμα του Γιαννούλη από αριστερά πέρασε ανεκμετάλλευτο, ενώ ο Ίνγκασον (!) μπήκε από δεξιά και σούταρε άουτ αντί να πασάρει.

Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος σε όλο το πρώτο μέρος, ήταν καλά στημένος και περιόρισε το παιχνίδι της Γρανάδα και βάσει εικόνας δικαιούταν ένα γκολ.

Οι Ισπανοί μπήκαν με μεγαλύτερη ορμή στο β’ μέρος, με τον Ζίβκοβιτς να αποκρούει την κεφαλιά του Γκοναλόν στο 50’. O Φερέιρα προβληματισμένος από την εικόνα της ομάδας του ετοίμαζε τις κινήσεις του από τον πάγκο.

Έτσι, στο 70’ οι Ελ Καντουρί και Σφιντέρσκι πήραν τις θέσεις των Τσόλακ και Μουργκ, ενώ λίγο μετά μπήκε και ο Ουαγκέ. Ο ΠΑΟΚ είχε πάρει μέτρα προς την εστία των Ισπανών, ούσα η ομάδα που έψαχνε πιο πολύ το γκολ. Ο Σφιντέρσκι στο 84’ από πλάγια θέση σούταρε πάνω στον Ρουί Σίλβα, με τους φιλοξενούμενους να επιμένουν, ενώ στο 87’ ο Ζίβκοβιτς σούταρε πάνω στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Στις καθυστερήσεις ο ΠΑΟΚ ζήτησε πέναλτι για μαρκάρισμα στον Σβαμπ από τον Σάντσεθ, όμως ο διαιτητής δεν έδειξε κάτι με το 0-0 να μένει ως τη λήξη.