Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γερμανία: Νέο “μαύρο” ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων

Τραγική η κατάσταση στην Γερμανία. Χιλιάδες νέα κρούσματα και δεκάδες θάνατοι σε μία μέρα.

Ρεκόρ επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον κορονοϊό, τα οποία ανήλθαν σε 18.681, σημειώθηκε τις προηγούμενες 24 ώρες στη Γερμανία, με τη χώρα να απέχει πλέον ελάχιστα από το όριο των 500.000 κρουσμάτων — έχουν καταμετρηθεί ως εδώ 499.694 —, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ για τις λοιμώδεις νόσους.

Το ίδιο διάστημα, 77 ασθενείς υπέκυψαν στην COVID-19, με τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του κορoνοϊού στη χώρα να φθάνει τους 10.349 νεκρούς.