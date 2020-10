Κόσμος

Μισέλ: Η Τουρκία πρέπει να αλλάξει συμπεριφορά

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κάλεσε την Τουρκία να σταματήσει τις μονομερείς ενέργειες και τις προκλήσεις.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κάλεσε εκ νέου την Τουρκία να σταματήσει τις μονομερείς ενέργειες και τις προκλήσεις, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του LN24.

Ο κ. Μισέλ υπογράμμισε ότι η ΕΕ είναι έτοιμη για «διάλογο» και με «θετική ατζέντα», ωστόσο, όπως υπογράμμισε, αυτό θα γίνει μόνο εάν η Τουρκία «δεν ακολουθεί μονομερείς ενέργειες και προκλητική συμπεριφορά». Για να υπάρξει βελτίωση στις σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκία, η 'Αγκυρα «πρέπει να αλλάξει συμπεριφορά» επισήμανε.

Όσον αφορά στην πανδημία του κορονοϊού, μερικές ώρες μετά την τηλεδιάσκεψη των ηγετών των κρατών-μελών, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε ότι ελπίζουν πώς ένα εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο στο τέλος του 2020, αρχές του νέους έτους.