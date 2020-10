Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Λαζανάς: Σκληρός, αλλά αναγκαίος, ο περιορισμός της κυκλοφορίας (βίντεο)

Η ραγδαία διασπορά του ιού οφείλεται στο ότι δεν τηρήσαμε τα μέτρα, τόνισε ο παθολόγος-λοιμωξιολόγος. Τι είπε για τη συνταγογράφηση των τεστ.