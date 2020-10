Κόσμος

Ύψωσαν τεράστια τουρκική σημαία απέναντι από τα Ίμια (βίντεο)

Τουρκικές προκλήσεις και θεατρινισμοί με βίντεο… χολιγουντιανού τύπου.

Με αφορμή την εθνική επέτειο στην Τουρκία, μέλη της τοπικής οργάνωσης Αλικαρνασσού του κυβερνώντος κόμματος AKP, έστησαν ολόκληρη επιχείρηση προκειμένου να απλώσουν μία τεράστια τουρκική σημαία σε νησίδα που βρίσκεται απέναντι από τα Ίμια.

Μάλιστα, στο σχετικό βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, διακρίνεται και σημαία του Αζερμπαϊτζάν, ως αναφορά στη στήριξη της Τουρκίας στις πολεμικές επιχειρήσεις στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Ο εμπνευστής της πρωτοβουλίας δεν παρέλειψε να κάνει λόγο για τα ακροδεξιά όνειρα περί “Γαλάζιας Πατρίδας”.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης προβάλλουν το… χολιγουντιανού τύπου βίντεο ως «εικόνες που θα τρελάνουν τους Έλληνες».

AK Parti Bodrum Ilce Baskanl?g? taraf?ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayram?'n?n 97. y?l? dolay?s?yla Yunan adalar?n?n kars?s?nda bulunan Buyuk Kiremit Adas?'nda dev Turk bayrag? as?ld?. — Yeni Safak (@yenisafak) October 29, 2020