Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Αττική: 40000 ενεργά κρούσματα - Τι δείχνουν τα λύματα

«Βόμβα» κορονοϊού με σαράντα χιλιάδες ενεργά κρούσματα στην Αττική, αποκαλύπτει έρευνα του Πανεπιστημίου.

Την εκτίμηση ότι αυτή τη στιγμή στην Αττική υπάρχουν 40.000 ενεργά κρούσματα κορονοϊού κάνει ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νίκος Θωμαΐδης, επεξεργαζόμενος τα λύματα από το λεκανοπέδιο.

Όπως λέει στα ΝΕΑ η εικόνα που έχει το εργαστήριό του από την επεξεργασία των λυμάτων συνήθως βρίσκεται δύο-τρεις ημέρες μπροστά από τις επίσημες ανακοινώσεις για την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού.

Βάσει των στοιχείων από το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας η εκτίμηση για τη Δευτέρα και την Τρίτη ήταν ότι τα ενεργά κρούσματα έφταναν τις 28.000-40.000.

Σύμφωνα με τον κ. Θωμαΐδη διαπιστώθηκε μια απότομη και ανησυχητική αύξηση του ιικού φορτίου σε σχέση με την εικόνα της περασμένης Τρίτης.

Όπως εξηγεί όταν κάποιος κολλήσει τον ιό δεν θα φανούν τα συμπτώματα της νόσου (αν πρόκειται να νοσήσει) αμέσως στους γύρω του αλλά ο ίδιος θα εναποθέσει ιικό φορτίο μέσα σε 3-4 ώρες το πολύ στο αποχευτευτικό σύστημα της πόλης.