Οικονομία

ΑΑΔΕ – Σάμος: Παράταση στις προθεσμίες για τον ΦΠΑ

Παρατείνονται έως τις 30 Νοεμβρίου οι προθεσμίες δηλώσεων ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που υπάγονται στη ΔΟΥ Σάμου.



Τη σχετική απόφαση έλαβε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες του σεισμού που εκδηλώθηκε σήμερα.

Ειδικότερα, παρατείνονται οι προθεσμίες:

Υποβολής της δήλωσης και καταβολής του ΦΠΑ, που εκπνέει σήμερα 30/10/2020,

Υποβολής δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων, που εκπνέουν τη Δευτέρα 2/11/2020.