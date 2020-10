Κόσμος

Κορονοϊός - Ισπανία: Συγκρούσεις στην Βαρκελώνη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαδηλωτές που είναι αντίθετοι με τους περιορισμούς λόγω κορονοϊού συγκρούστηκαν με αστυνομικούς.

Διαδηλωτές οι οποίοι αντιτίθενται στους περιορισμούς που έχουν επιβάλει οι ισπανικές αρχές για να αναχαιτίσουν την εξάπλωση της Covid-19 συγκρούστηκαν απόψε με αστυνομικούς στη Βαρκελώνη.

Οι διαδηλωτές εκτόξευαν τούβλα εναντίον των αστυνομικών στο κέντρο της πόλης, ανέφεραν πηγές της αστυνομίας.

Εν τω μεταξύ, oι μολύνσεις από τον κορονοϊό στην Ισπανία αυξήθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες κατά 25.595, στην υψηλότερη ημερήσια αύξηση μετά την έναρξη της πανδημίας και το δεύτερο συνεχόμενο ρεκόρ μετά τα 23.580 κρούσματα της Πέμπτης, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας.

Ο αριθμός των νεκρών στη χώρα αυξήθηκε κατά 239, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό θανάτων σε 35.878.

Η ισπανική κυβέρνηση κήρυξε αυτήν την εβδομάδα κατάσταση έκτακτης ανάγκης διάρκειας έξι μηνών για να προσπαθήσει να περιορίσει το δεύτερο κύμα της πανδημίας.