Κόσμος

Κορονοϊός: Προ των πυλών το νέο lockdown στη Βρετανία

Κατακλύζονται τα νοσοκομεία της χώρας από ασθενείς με COVID-19. Τι αποκαλύπτουν οι Times για τα σχέδια του Πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον.

Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, εξετάζει το ενδεχόμενο να ανακοινώσει την επιβολή νέου lockdown σε εθνική κλίμακα την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς εκφράζονται ανησυχίες διότι τα νοσοκομεία σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο κατακλύζονται από ασθενείς με την COVID-19, αναφέρει ρεπορτάζ της εφημερίδας “The Times”.

Τα νέα περιοριστικά μέτρα αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή την Τετάρτη (4η Νοεμβρίου) και να ισχύσουν ως την 1η Δεκεμβρίου, κατά τις πληροφορίες των Times.

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Συντηρητικών σκοπεύει να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα για να αναγγείλει τα μέτρα: όλα τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις θα αναστείλουν τη λειτουργία τους, εξαιρουμένων όσων κρίνεται πως είναι «απολύτως απαραίτητο» να συνεχίσουν και των «εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γυμνασίων, λυκείων και πανεπιστημίων), πάντα σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας.

Πάντως, η επιβολή των νέων μέτρων τελεί ακόμη υπό συζήτηση και δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις, έγραψαν οι Times επικαλούμενοι ανώτερη κυβερνητική πηγή.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι κατέγραψε 24.405 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 και ακόμη 274 θανάτους ασθενών εντός 28 ημερών από τη διάγνωση πως τα θύματα είχαν συμπτώματα της COVID-19.