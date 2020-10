Κόσμος

Τουρκία - Σεισμός: Θρήνος και αγωνία στα ερείπια (βίντεο)

Δεκάδες οι νεκροί, εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Αγωνιώδεις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων στα χαλάσματα των κτιρίων που κατέρρευσαν στη Σμύρνη.

Μέλη σωστικών συνεργείων δίνουν “μάχη” με τον χρόνο προκειμένου να εντοπίσουν επιζώντες στα συντρίμμια κτιρίων που κατέρρευσαν στη δυτική Τουρκία, μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Αιγαίο και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 24 ανθρώπους και τραυμάτισε πάνω από 800.

Στο Μπαϊρακλί, στην επαρχία της Σμύρνης, οι διασώστες προσπαθούσαν να ανοίξουν δίοδο στα συντρίμμια επταώροφης πολυκατοικίας κι ενίοτε ζητούσαν από τον κόσμο που παρέμενε συγκεντρωμένος να κάνει ησυχία, καθώς συνέχιζαν να ψάχνουν παγιδευμένους όλη τη νύχτα.

Ο σεισμός ήταν τόσο ισχυρός και επιφανειακός που έγινε αισθητός ως την Κωνσταντινούπολη και την Αθήνα, ενώ προκάλεσε μίνι τσουνάμι, το οποίο πλημμύρισε τους δρόμους της Σεφερίχισαρ, τουρκικής πόλης κοντά στο επίκεντρο, ενώ “χτύπησε” και τις ακτές της Σάμου.

Ο Γκιοκάν Καν, διανομέας, 32 ετών, ήταν πάνω στη μοτοσικλέτα του όταν έγινε ο σεισμός. «Τρομοκρατήθηκα — όχι για μένα, για τη γυναίκα μου και τον γιο μου. Μονολόγησα “δεν θα τελειώσει ποτέ”. Είχα την αίσθηση πως κράτησε δέκα λεπτά», αφηγήθηκε.

Ως νωρίτερα σήμερα το πρωί, στην Τουρκία καταγράφονταν 24 θάνατοι και 804 τραυματισμοί, σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών (AFAD). Κατά την ίδια πηγή, 17 κτίρια κατέρρευσαν ή υπέστησαν πολύ σοβαρές ζημιές.

Νοσοκομεία της Σμύρνης, γεμάτα ασθενείς εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, αναγκάστηκαν να διακομίσουν εσπευσμένα ασθενείς σε δομές υγείας άλλων τουρκικών πόλεων, για να μπορέσουν να εισαγάγουν τραυματίες.

Το 1999 ισχυρός σεισμός 7,4 βαθμών είχε πλήξει τη βορειοδυτική Τουρκία στοιχίζοντας τη ζωή σε πάνω από 17.000 ανθρώπους, ανάμεσά τους περίπου χίλιους στην Κωνσταντινούπολη.