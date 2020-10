Πολιτική

Σάμος - Μηταράκης: Ο σεισμός άνοιξε το λιμάνι της Χίου

Τι είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου για τις καταγγελίες για πλιάτσικο μετά τον φονικό σεισμό και τη διασπορά του κορονοϊού σε πρόσφυγες και μετανάστες.

Για τις ζημιές που άφησε πίσω του ο ισχυρότατος σεισμός των 6,7 Ρίχτερ που «χτύπησε» το μεσημέρι της Παρασκευής τη Σάμο, τις καταγγελίες για πλάτσικο και τη διασπορά του κορονοϊού στις δομές φιλοξενίας μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι» ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης.

Το λιμάνι της Χίου έχει υποστεί ρωγμές, ωστόσο δεν φαίνεται να υπάρχει άμεσο θέμα, τόνισε ο κ. Μηταράκης, σημειώνοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να γίνει μία σημαντική αναβάθμιση στο συγκεκριμένο σημείο του λιμένα, το οποίο είχε δημιουργηθεί πριν από 100 χρόνια. Παράλληλα, ζημιές έχουν υποστεί ο Ιερός Ναός της Παναγίας της Ευαγγελιστρίας, παλιά σπίτια, ενώ δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός.

Ο κ. Μηταράκης δήλωσε ότι από το "χτύπημα" του Εγκέλαδου, δεν υπήρξε καμία επίπτωση στις δομές φιλοξενίας. Επίσης, τόνισε ότι στις δομές Λέσβου και Λέρου που είναι παραθαλάσσιες, οι αιτούντες άσυλο έχουν μεταφερθεί σε υψηλότερα σημεία.

Για τη διασπορά του κορονοϊού στις δομές, ο υπουργός υπογράμμισε ότι από την αρχή της πανδημίας τα κρούσματα είναι κάτω από το 1% συνολικά των αιτούντων άσυλο, ενώ έχει καταγραφεί ένας θάνατος από τον Φεβρουάριο μέχρι σήμερα.

Κληθείς να σχολιάσει πληροφορίες ότι κάποιοι εκμεταλλεύομενοι τον σεισμό έκαναν πλιάτσικο, ο κ. Μηταράκης τόνισε ότι δεν επιβεβαιώνονται τέτοια φαινόμενα. Παράλληλα σημείωσε ότι στάλθηκαν εκτάκτως 70 επίπλεον συνοριοφύλακες από άλλα νησιά του βορείου Αιγαίου στην Σάμο, προκειμένου να ενισχύσουν τις αστυνομικές δυνάμεις της περιοχής στο έργο τους.