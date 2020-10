Κοινωνία

Δραπέτης φυλακών συνελήφθη μετά από 3,5 χρόνια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς έπεσε στα “δίχτυα” της Αστυνομίας ο δραπέτης. Είχε παραβιάσει άδεια από τις φυλακές, όπου εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης.

(φωτογραφία αρχείου)

Άδεια που του είχε χορηγηθεί από τις Φυλακές Κασσάνδρας τον Φεβρουάριο του 2017, είχε παραβιάσει 36χρονος, ο οποίος συνελήφθη την Παρασκευή στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πλαίσιο ελέγχων ακινητοποιήθηκε ενοικιαζόμενο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με οδηγό τον 36χρονο, ο οποίος συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων, πλαστογραφία και κλοπή.

Σε έλεγχο που του έγινε και σε έρευνα του οχήματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι με φυσίγγια, επιπλέον φυσίγγια στο ντουλάπι του συνοδηγού, τιμαλφή που δεν μπορούσε να δικαιολογήσει τη νόμιμη κατοχή τους, ενώ επέδειξε πλαστό έγγραφο με διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας προκειμένου να παραπλανήσει τις αστυνομικές Αρχές.

Ο 36χρονος είχε παραβιάσει άδεια που του είχε χορηγηθεί τον Φεβρουάριο του 2017 από το Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Κασσάνδρας, όπου εξέτιε ποινή ισόβια κάθειρξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία, απόπειρα εκβίασης, απόπειρα παράνομης βίας και ακόμη μία απόδραση!

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.