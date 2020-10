Life

Πέθανε ο Σον Κόνερι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παγκόσμια θλίψη έφερε η είδηση ότι έφγε από την ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός Σον Κόνερι.

Έφυγε από την ζωή, σε ηλικία 90 ετών, ο πολυβραβευμένος Σκωτσέζος ηθοποιός, Σον Κόνερι, ο πρώτος που ενσάρκωσε τον Τζέιμς Μποντ.

Ο Σερ Τόμας Σον Κόνερι (Thomas Sean Connery) είχε γεννηθεί στις 25 Αυγούστου 1930 στη Σκωτία. Ηταν πολυβραβευμένος ηθοποιός και παραγωγός ταινιών κινηματογράφου. Ηταν ευρύτερα γνωστός ως ο πρώτος επίσημος ηθοποιός που υποδύθηκε τον Τζέιμς Μποντ. Πρωταγωνίστησε σε επτά συνολικά ταινίες Μποντ.

Kατήχε πληθώρα βραβείων και διακρίσεων, ανάμεσά τους Όσκαρ από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, Χρυσή Σφαίρα και BAFTA. Το 1987 κέρδισε το Όσκαρ Β' Ανδρικού ρόλου στην ταινία Οι Αδιάφθοροι (The Untouchables). Τον Ιούλιο του 2000 χρίστηκε ιππότης από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β'.

Διαβάστε το αφιέρωμα στον Σον Κόνερι ΕΔΩ