Σεισμός στη Σάμο: συλλυπητήρια Πούτιν στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας, με τηλεγράφημά του στον πρωθυπουργό της Ελλάδας, εξέφρασε ειλικρινή συλλυπητήρια για τις τραγικές συνέπειες του σεισμού.

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, με τηλεγράφημά του στον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, εξέφρασε ειλικρινή συλλυπητήρια για τις τραγικές συνέπειες του σεισμού στο Αιγαίο, που έπληξε ελληνικά νησιά.

Στο τηλεγράφημα, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Κρεμλίνου, ο Ρώσος Πρόεδρος εξέφρασε συμπάθεια και συμπαράσταση σε όλους τους πληγέντες λόγω της φυσικής αυτής καταστροφής.

Παράλληλα, ο κ. Πούτιν ευχήθηκε την ταχύτερη αποκατάσταση των περιοχών της χώρας, οι οποίες υπέστησαν ζημιές από τα 6,7 Ρίχτερ.