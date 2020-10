Αθλητικά

Ολυμπιακός: δυσκολεύτηκε αλλά νίκησε τον Απόλλωνα Σμύρνης

Οι πρωταθλητές παρουσιάστηκαν με 8 αλλαγές και χρειάστηκαν περισσότερο από μια ώρα παιχνιδιού για να βρουν δίχτυα.

Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε στο πρώτο ημίχρονο αλλά στην επανάληψη κατάφερε να απλοποιήσει τα πράγματα υπέρ του και να πάρει τη νίκη με 2-0 επί του Απόλλωνα Σμύρνης στο Γ. Καραϊσκάκης για την 7η αγωνιστική της Super League, με ισάριθμα τέρματα του Χασάν, ενώ είχε και δύο δοκάρια με τον Ελ Αραμπί.

Ο Ολυμπιακός, με τον προπονητή του Πέδρο Μαρτίνς να έχει πραγματοποιήσει οκτώ αλλαγές στην ενδεκάδα, παρέταξε την ομάδα με διάταξη 4-2-3-1, έχοντας εκτός τους Καμαρά, Μπα και Σουντανί λόγω κορονοϊού.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Παράσχος παρέταξε την ομάδα της Ριζούπολης σε διάταξη 5-4-1, ενώ δεν είχε στη διάθεσή του τους Κότσαρη, Τσαμπούρη, Ντάουντα και Χουχούμη.

Ο Ολυμπιακός είχε τον πλήρη έλεγχο στην κατοχή της μπάλας και στο 34' έχασε μεγάλη ευκαιρία να προηγηθεί με κεφαλιά του Χασάν μετά από εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη, αφού έπεσε και έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ ο Βέρχουλστ.

Στο 65' είχε δοκάρι με κεφαλιά του Ελ Αραμπί σε εκτέλεση φάουλ του Βαλμπουενά. Αμέσως μετά (65΄) ο Βαλμπουενά εκτέλεσε το κόρνερ, ο Εμβιλά έκανε το πλασέ, η μπάλα κόντραρε στον Βιτλή, ο Χασάν επωφελήθηκε, έκανε το κοντινό συρτό σουτ και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για να γίνει το 1-0.

Στο 72' πλασέ του Φατιόν έξω από την περιοχή, με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε ο Σα, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο Μασούρας έκανε το γύρισμα στην περιοχή του Απόλλωνα και ο Χασάν με προβολή έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Στο 84΄ οι γηπεδούχοι είχαν δεύτερο δοκάρι και πάλι με κεφαλιά του Ελ Αραμπί από σέντρα του Βαλμπουενά.

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου

Κίτρινες κάρτες: Παπαδόπουλος / Βιτλής

Οι συνθέσεις των ομάδων

Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Ντρέγκερ (82΄ Μπρούνο), Παπαδόπουλος, Σισέ, Βινάγκρε, Πέπε, Μπουχαλάκης (40΄ Εμβιλά) , Μπρούμα, Φορτούνης (46΄ Ελ Αραμπί), Λοβέρα (62΄ Μασούρας), Χασάν.

Απόλλων Σμύρνης (Γιώργος Παράσχος): Βέρχουλστ, Μπαξεβανίδης, Ντομίνγκες, Λισγάρας, Μπρούτσιτς, Βιτλής (80΄ Λαγός), Κολ (64΄ Μπεντινέλι), Σλίβκα, Φατιόν, Μουνιέ (64΄ Τσιλούλης), Ιωαννίδης (80΄ Φερνάντεθ).