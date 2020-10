Κόσμος

Λιόν: Ορθόδοξος ιερέας ελληνικής καταγωγής δέχθηκε πυρά

Νέος συναγερμός στη Γαλλία! Στο στόχαστρο ενόπλου ένας ιερέας ελληνικής καταγωγής. Ποια η κατάστασή του.

Ορθόδοξος ιερέας ελληνικής καταγωγής δέχθηκε πυρά από κυνηγετικό όπλο σήμερα, στις 16.00 τοπική ώρα (17.00 ώρα Ελλάδας) στη Λιόν της νοτιοανατολικής Γαλλίας και ο φερόμενος ως δράστης τράπηκε σε φυγή , ανακοίνωσε αστυνομική πηγή.

Ο ιερέας "ετοιμαζόταν να κλείσει την εκκλησία του", διευκρίνισε η ίδια πηγή, προσθέτοντας ότι η κατάστασή του είναι κρίσιμη. Ο ιερέας, που πυροβολήθηκε δύο φορές, δέχεται επί τόπου τις πρώτες βοήθειες γιατί φέρει βαριά τραύματα.

Οι δυνάμεις ασφαλείας και ομάδες διάσωσης βρίσκονται στο σημείο. "Αποφύγετε την περιοχή αυτή και να ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών", ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών μέσω Twitter.