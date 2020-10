Κοινωνία

Επικήρυξη 100.000 ευρώ για τους δράστες της επίθεσης στον πρύτανη της ΑΣΟΕΕ

Για τα πρόσωπα που θα παράσχουν πληροφορίες και στοιχεία θα εξασφαλιστεί ανωνυμία...

Χρηματική αμοιβή ύψους 100.000 ευρώ δίνει η πολιτεία σε οποιονδήποτε παράσχει στοιχεία και πληροφορίες για την επίθεση στο γραφείο του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διευκρινίζεται ότι τα πρόσωπα που θα παράσχουν πληροφορίες και στοιχεία θα εξασφαλιστεί ανωνυμία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη:

Με σημερινή Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη, προκηρύχθηκε χρηματική αμοιβή εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, σε οποιονδήποτε παράσχει στοιχεία και πληροφορίες σε αρμόδια Αρχή, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, για κακουργήματα και πλημμελήματα που διέπραξαν μέλη της οργάνωσης «Πρωτοβουλία μαχητικής αλληλεγγύης» την 29-10-2020 στο γραφείο του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παρακαλείται, όποιος πολίτης γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό να επικοινωνήσει με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6476243 και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Σημειώνεται ότι, για τα πρόσωπα που θα παράσχουν πληροφορίες και στοιχεία θα εξασφαλιστεί ανωνυμία έναντι κάθε Αρχής και οποιουδήποτε τρίτου.