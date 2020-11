Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊος - Σλοβακία: Τέστ σε όλους πολίτες - Σε καραντίνα όσοι δεν εξεταστούν

Τεστ σε όλους τους πολίτες άνω των 10 ετών κάνει η Σλοβακία.

Σχεδόν ο μισός πληθυσμός της Σλοβακίας υποβλήθηκε σε τεστ αντιγόνων για την Covid-19 χθες Σάββατο, την πρώτη ημέρα του διήμερου προγράμματος για την εξέταση και των 5,5 εκατομμυρίων κατοίκων της χώρας, με την ελπίδα ότι θα βοηθήσει να αναχαιτιστεί η πανδημία χωρίς να χρειαστεί να επιβληθεί αυστηρό λοκντάουν.

Είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται ένα τέτοιο πρόγραμμα σε χώρα τέτοιου μεγέθους.

Ο υπουργός Άμυνας Γιάροσλαβ Ναντ ανακοίνωσε σήμερα ότι χθες έκαναν το τεστ 2,58 εκατομμύρια άνθρωποι και οι 25.850 ή ποσοστό 1% βρέθηκαν θετικοί. Όλοι αυτοί θα πρέπει να μπουν τώρα σε καραντίνα.

Η κυβέρνηση της Σλοβακίας σχεδιάζει να υποβάλει σε εξετάσεις σχεδόν όλον τον πληθυσμό, εκτός από τα παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών.

Περισσότεροι από 40.000 γιατροί, νοσηλευτές και υποστηρικτές ομάδες αποτελούμενες από στρατιώτες, αστυνομικούς, δημοσίους υπαλλήλους και εθελοντές στελέχωσαν τα περίπου 5.000 ιατρεία όπου γίνονται τα τεστ.

Η εξέταση γίνεται δωρεάν και σε εθελοντική βάση. Ωστόσο, όσοι δεν εξεταστούν θα μπουν σε καραντίνα και θα τους απαγορευτεί να πηγαίνουν στη δουλειά τους.

Οι αρχές σχεδιάζουν να προχωρήσουν και σε έναν δεύτερο γύρο εξετάσεων, το επόμενο Σαββατοκύριακο, για να εντοπίσουν τυχόν κρούσματα που δεν βγήκαν θετικά στην πρώτη φάση ή εκείνος που μολύνθηκαν στο μεσοδιάστημα.

Σήμερα, η Σλοβακία ανακοίνωσε 2.282 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό από την έναρξη της πανδημίας στα 59.946. Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται όσοι βρέθηκαν θετικοί στα χθεσινά τεστ. Οι νεκροί από την Covid-19 στη χώρα ανέρχονται στους 219.