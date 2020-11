Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: Πιθανό να δούμε 3.000-4.000 κρούσματα σύντομα

Προειδοποιεί πως αν δεν ανακοπεί η αυξητική τάση στον αριθμό των κρουσμάτων, θα πρέπει να αναθεωρηθούν εκ νέου τα περιοριστικά μέτρα.