Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Λινού στον ΑΝΤ1: Τρομακτική η εξάπλωση του ιού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι προτάσεις για τον περιορισμό του συνωστισμού στα ΜΜΜ και τη συνταγογράφηση των τεστ. Πότε εκτιμά ότι θα δούμε την αποτελεσματικότητα των νέων μέτρων.