Κοινωνία

Κορονοϊός - Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Ελλιπής η προστασία στα δικαστήρια

Ζητάει τη λήψη άμεσων μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του ιού.

Εν αναμονή της έκδοσης της ΚΥΑ που αφορά στη λήψη έκτακτων μέτρων προστασίας από την πανδημία, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη διασπορά κορονοϊού στα δικαστήρια. Μεταξύ άλλων, στην ΚΥΑ θα προβλέπεται ότι στις περιοχές που βρίσκονται σε επίπεδο αυξημένου κινδύνου αναστέλλονται οι δίκες ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και των ποινικών δικαστηρίων (με εξαίρεση όσες χαρακτηρίζονται επείγουσες).

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εκτιμά ότι το περιεχόμενο της ΚΥΑ είναι «επικίνδυνα ελλιπές», καθώς δεν περιλαμβάνει καμία πρόβλεψη για τις δίκες ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων.

«Η διάκριση αυτή δεν έχει κάποιο λογικό έρεισμα δεδομένου ότι οι συνθήκες εκδίκασης των διοικητικών υποθέσεων στις οποίες χωρεί εξέταση μαρτύρων και οι οποίες αναστέλλονται, είναι όμοιες με τις συνθήκες που ισχύουν στην εκδίκαση των πολιτικών υποθέσεων. Δεν λαμβάνεται επίσης καμία πρόνοια για τους διενεργούντες ανακριτικές και προανακριτικές ενέργειες δικαστικούς λειτουργούς», υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Ταυτόχρονα, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων επισημαίνει ότι «υφίσταται προφανής αντίφαση και ουσιώδης διάσταση μεταξύ των μέτρων προστασίας που προβλέπονταν μέχρι σήμερα για τη λειτουργία των δικαστηρίων στις περιοχές υψηλού κινδύνου (ιδίως στη Θεσσαλονίκη) και σε αυτά που θα ισχύσουν στο εξής, παρόλο που τα επιδημιολογικά δεδομένα μεταβάλλονται καθημερινά προς το χειρότερο. Θεωρούμε ότι τέτοιες επιλογές εκθέτουν σε αδικαιολόγητο κίνδυνο την υγεία των διαδίκων και των παραγόντων της δίκης και υπονομεύουν την αξιοπιστία και ως εκ τούτου την αποτελεσματικότητα των μέτρων».

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων προτείνει:

την άμεση συμπλήρωση της ΚΥΑ ώστε να ανασταλούν κατ’ ελάχιστον οι δίκες που γίνονται με την παρουσία μαρτύρων (πχ ειδικές διαδικασίες) στις οποίες παρατηρείται συνωστισμός και να υπάρξει άμεση υλικοτεχνική ενίσχυση των δικαστηρίων με τεχνολογικά μέσα εικονοτηλεδιάσκεψης.