Πετρέλαιο: “βουτιά” στις τιμές φέρνουν τα lockdown

Οι ειδικοί προβλέπουν περαιτέρω πίεση στις τιμές του πετρελαίου, λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων.

Πτώση 4% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα εν μέσω ανησυχιών ότι τα επεκτεινόμενα lockdown στην Ευρώπη θα μειώσουν τη ζήτηση για καύσιμα αλλά και επιφυλακτικότητας για την έκβαση των αμερικανικών προεδρικών εκλογών αυτής της εβδομάδας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο μπρεντ παράδοσης Ιανουαρίου σημείωσαν νωρίτερα πτώση κάτα 1,49 δολάριο ή 3,9% στα 36,45 δολάρια το βαρέλι, ενώ για το αμερικανικό αργό υποχώρησαν κατά 1,58 δολάρια ή 4,4% στα 34,21 δολάρια το βαρέλι.

Το μπρεντ κατέγραψε σήμερα το πρωί πτώση έως 5,8%, με το αμερικανικό αργό να υποχωρεί έως και 6%, στα χαμηλότερα επίπεδά τους από τον Μάιο.

Σε όλη την Ευρώπη χώρες επιβάλλουν εκ νέου μέτρα lockdown προκειμένου να επιβραδύνουν τους ρυθμούς εξάπλωσης της COVID-19.

Διεθνείς εταιρίες που ασχολούνται με τις συναλλαγές σε πετρέλαιο αναμένουν περαιτέρω πλήγμα στη ζήτηση, αν και οι εκτιμήσεις διαφέρουν. Η Vitol υπολογίζει τη ζήτηση του χειμώνα στα 96 εκατ. βαρέλια την ημέρα, ενώ η Trafigura αναμένει η ζήτηση να μειωθεί στα 92 εκατ. βαρέλια την ημέρα ή και χαμηλότερα.

Οι τιμές του πετρελαίου περιόρισαν την πτώση τους ύστερα από την ανακοίνωση των στοιχείων που έδειξαν ότι οι παραγγελίες για εξαγωγές στην Ιαπωνία αυξήθηκαν για πρώτη φορά σε δύο χρόνια και η δραστηριότητα των εργοστασίων στην Κίνα αυξήθηκε σε σχεδόν υψηλό δεκαετίας τον Οκτώβριο.

Ωστόσο, οι ανησυχίες για μείωση της ζήτησης και για αύξηση της προσφοράς από τον ΟΠΕΚ και τις ΗΠΑ οδήγησαν τις τιμές του πετρελαίου σε πτώση για δεύτερο συνεχή μήνα τον Οκτώβριο, με την τιμή του αμερικανικού αργού να μειώνεται κατά 11% και του μπρεντ κατά 8,5%.