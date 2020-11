Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: καθολικό lockdown σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες

Την ανακοίνωση έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κλείνει και το λιανεμπόριο. Με sms οι μετακινήσεις.

«Ενώ τα στοιχεία δείχνουν πως ακόμη και σήμερα η Ελλάδα είναι στις χώρες με την καλύτερη επιδημιολογική εικόνα τα κρούσματα αυξάνονται εκθετικά και στη χώρα μας», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Μάλιστα η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη και σε ορισμένους όμορους νομούς της είναι εξαιρετικά σοβαρή για τη δημόσια υγεία. Ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, επισκέφθηκε σήμερα το πρωί την πόλη για την οποία είχε τεθεί ήδη σε εφαρμογή σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Το επιδημιολογικό φορτίο σε αυτές τις περιοχές είναι υψηλό και επιβάλλει την ανάληψη πρόσθετης δράσης πριν δοκιμαστούν οι αντοχές του Εθνικού Συστήματος Υγείας», τόνισε ο κ. Πέτσας.

Και επεσήμανε, «Ο πρωθυπουργός μετά από επικοινωνία του με τον υπουργό Υγείας αποφάσισε την εφαρμογή τοπικού lockdown στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών από τις 06.00 το πρωί αύριο Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020 για τις επόμενες 14 ημέρες».

Όπως εξήγησε ο κ. Πέτσας, αντίθετα με το lockdown του περασμένου Μαρτίου, τα σχολεία τώρα θα παραμείνουν ανοικτά, ενώ επανέρχεται το μέτρο του SMS για τις μετακινήσεις και τους έξι λόγους που ίσχυαν τότε. Επίσης πλέον από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το πρωί οι μετακινήσεις θα επιτρέπονται μόνο για λόγους εργασίας ή υγείας.

Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, «Αυτό το τοπικό lockdown έχει μία βασική διαφορά σε σχέση με το γενικό lockdown της περασμένης άνοιξης. Ότι τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα παραμείνουν ανοιχτά φυσικά με όλα τα μέτρα προστασίας που ισχύουν από την έναρξη του σχολικού έτους. Ενώ, όπως και στο διάστημα του γενικού lockdown επανέρχεται και στην περίπτωση του τοπικού η ανάγκη αποστολής sms για τις προβλεπόμενες έξι ενότητες μετακινήσεων. Ειδικά για το διάστημα από τις 09.00 το βράδυ μέχρι τις 05.00 το πρωί της επόμενης μέρας επιτρέπονται οι μετακινήσεις μόνο για λόγους εργασίας και υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό απαγορεύονται από αύριο οι εσωτερικές και διεθνείς πτήσεις για μη ουσιώδεις λόγους από και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Υπενθυμίζεται ότι από αύριο Τρίτη το πρωί και για έναν μήνα τίθεται σε ισχύ το νέο γενικό σχέδιο για την ανάσχεση του νέου κύματος του ιού».

Οι περιπτώσεις της Θεσσαλονίκης, των Σερρών, ακόμη και της Μαγνησίας, ας γίνουν παράδειγμα για όλους μας

Στη συνέχεια, ο κ. Πέτσας εξήγησε ότι με βάση αυτό, πλέον «η χώρα χωρίζεται σε τρεις ζώνες:

- Στη ζώνη επιτήρησης, στην οποία εντάσσονται όλοι οι Νομοί που μέχρι σήμερα είναι στο «πράσινο» και το «κίτρινο»

- Στη ζώνη αυξημένου κινδύνου, στην οποία εντάσσονται οι περιοχές που βρίσκονται στο «κόκκινο» και το «πορτοκαλί», δηλαδή όλη η Βόρεια Ελλάδα και η Αττική, και πλέον

- Στη ζώνη με τις περιοχές που είναι στο «γκρι», δηλαδή από αύριο το πρωί οι Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών.

Σημειώνεται επίσης ότι από αύριο το πρωί, λόγω της αυξημένης επιβάρυνσης που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, η Μαγνησία περνάει από τη ζώνη επιτήρησης, στη ζώνη αυξημένου κινδύνου, δηλαδή στο «κόκκινο».

Οι περιπτώσεις της Θεσσαλονίκης, των Σερρών, ακόμη και της Μαγνησίας, ας γίνουν παράδειγμα για όλους μας. Ιδίως για τις περιοχές που δεν είναι στο «κόκκινο». Ας τηρούμε όλοι τα μέτρα για να αποφύγουμε τα χειρότερα.

Και προειδοποιούμε, χτυπώντας άλλη μια φορά την καμπάνα του κινδύνου: συμπεριφορές όπως αυτές που καταγράφηκαν στην Πάτρα τα τελευταία εικοσιτετράωρα, είναι απαράδεκτες. Και μπορεί τέτοια μεμονωμένα περιστατικά από λίγους, να αναβαθμίσουν το επίπεδο κινδύνου, και συνεπώς και τα περιοριστικά μέτρα, σε βάρος των πολλών. Όπως και στο πρώτο κύμα της πανδημίας, έτσι και τώρα είναι στο χέρι μας να περιορίσουμε την εξάπλωση του ιού. Ας το κάνουμε. Σε κάθε περίπτωση - όπως έγινε στην διαχείριση του πρώτου κύματος έτσι και τώρα - λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ετοιμότητα του συστήματος υγείας απέναντι σε αυξημένες ανάγκες. Και στα μέτρα αυτά - όπως γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες - περιλαμβάνεται η προσωρινή μείωση λειτουργιών των νοσοκομείων».

Ο κ. Πέτσας πρόσθεσε επίσης ότι «Σε κάθε περίπτωση, όμως, συνεχίζονται κανονικά τα θεραπευτικά προγράμματα ασθενών με χρόνια προβλήματα υγείας, καθώς και οι απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπευτικές παρεμβάσεις (χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες, εγχύσεις φαρμάκων, συνεδρίες σε μονάδα τεχνητού νεφρού). Όπως κανονικά γίνονται και οι έκτακτες και επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις. Πάντοτε βέβαια με τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης.

Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του Ε.Σ.Υ υπενθυμίζεται ότι:

- Οι προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών, παραϊατρικού και υποστηρικτικού προσωπικού έχουν φτάσει τις 7.000.

- Οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας από τις 557 το 2019, έχουν φτάσει τις 974 και συνεχώς προστίθενται νέες κλίνες.

- Τα τεστ φτάνουν καθημερινά τα 25.000, τριάντα φορές περισσότερα από το πρώτο κύμα, και συνολικά μέχρι χθες είχαν φτάσει τα 1,8 εκατομμύρια.

- Οι Κινητές ομάδες του ΕΟΔΥ (ΚΟΜΥ) έχουν διενεργήσει περισσότερα από 450.000 τεστ.

- Οι δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, συμμετέχουν ενεργά στην αντιμετώπιση της πανδημίας με 185 Κέντρα Υγείας και 42 Περιφερειακά Ιατρεία».

Υπογράμμισε μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος: «Και όλα αυτά τα σημειώνω όχι για να αναδείξω τις προσπάθειες της κυβέρνησης για την ενίσχυση του ΕΣΥ. Τα τονίζω γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ διολισθαίνοντας στο κατώτατο στάδιο του λαϊκισμού - την κορονοκαπηλεία - επιμένει στην μικροπολιτική αντιπαράθεση για την πανδημία. Επαναλαμβάνω λοιπόν, δεν είναι η πανδημία του κορονοϊού πεδίο για μικροπολιτική αντιπαράθεση. Και όσοι, απελπισμένοι στην απομόνωση και στην ανυποληψία, χαιρέκακα περιμένουν στη γωνία μετρώντας κρούσματα και θύματα, ας αναλογιστούν ότι οι Έλληνες έχουν δώσει την απάντηση στο ερώτημα «τι θα γινόταν αν ...».

Η κυβέρνηση προχωρά στη στήριξη των εργαζόμενων και των επιχειρήσεων

Στη συνέχεια ο Στέλιος Πέτσας αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Τόνισε πως: «λαμβάνοντας τα μέτρα υγειονομικής προστασίας, η κυβέρνηση προχωρά ταυτόχρονα στη στήριξη των εργαζόμενων και των επιχειρήσεων. Αξιοποιώντας την εμπιστοσύνη που έχει κερδίσει στο προηγούμενο διάστημα, δανείστηκε με ιστορικά χαμηλά επιτόκια από τις αγορές και ενίσχυσε το Ταμείο του Κράτους. Έτσι, τώρα, επειδή νοιάζεται και μπορεί, ενεργοποιεί επιπλέον μέτρα στήριξης ύψους 2,3 δισ. ευρώ. Μπαίνουν έτσι σε εφαρμογή τα εξής εννιά μέτρα ενίσχυσης του κόσμου της εργασίας:

1ον. Αποζημίωση ειδικού σκοπού και πλήρης κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόμενους που μπαίνουν σε προσωρινή αναστολή βάσει διευρυμένης λίστας ΚΑΔ Απριλίου).

2ον. Αναστολή πληρωμής ΦΠΑ μέχρι τις 30 Απριλίου 2021, για τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας Αρχής.

3ον. Αναστολή πληρωμής των δόσεων του Νοεμβρίου, ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, για τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας Αρχής.

4ον. Αναστολή πληρωμής των δόσεων του Νοεμβρίου, ρυθμισμένων φορολογικών οφειλών, για τους εργαζόμενους που μπαίνουν σε αναστολή εργασίας.

5ον. Συνέχιση της αναστολής πληρωμής δόσεων τραπεζικών δανείων, με βάση τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, σε συνεννόηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, έως το τέλος του έτους.

6ον. Επέκταση όλων των επιδομάτων ανεργίας που έληξαν και λήγουν τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, κατά δύο μήνες.

7ον. Υποχρεωτική τηλεργασία σε τουλάχιστον 50% του προσωπικού, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με εξαίρεση τις δραστηριότητες στις οποίες υπάρχει αντικειμενική αδυναμία τηλεργασίας. Αλλά και επέκταση της υποχρεωτικής εφαρμογής ευελιξίας στο ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.

8ον. Μείωση ενοικίου κατά 40% σε επαγγελματικά ακίνητα για επιχειρήσεις με έδρα σε Περιφερειακή Ενότητα «Αυξημένου Κινδύνου» που πλήττονται σημαντικά, σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου. Το ίδιο ισχύει και για την κύρια κατοικία των εργαζομένων σε αναστολή και τη φοιτητική κατοικία των παιδιών τους.

9ον. Ενισχυμένη Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 τον μήνα Νοέμβριο, με βάση την πτώση τζίρου Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου και Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 τον μήνα Δεκέμβριο, με βάση την πτώση τζίρου και του Νοεμβρίου. Το 50% της κάθε ενίσχυσης δεν επιστρέφεται»

Η Ελλάδα καλεί την Τουρκία να ανακαλέσει άμεσα την παράνομη NAVTEX και να επιστρέψει στις διερευνητικές επαφές

Αναφορικά με το σεισμό στη Σάμο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε: «ο πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των δύο παιδιών που χάθηκαν άδικα στον σεισμό που έπληξε τη Σάμο. Ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες από τον σεισμό και εκφράζουμε ευχαριστίες στο δυναμικό των υπηρεσιών που κινητοποιήθηκαν άμεσα. Και βέβαια στην Πολιτική Προστασία, σημειώνοντας ότι το 112 λειτούργησε άμεσα και αποτελεσματικά στέλνοντας προειδοποιητικό μήνυμα για το τσουνάμι που ακολούθησε τον σεισμό».

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως «η Πολιτεία - όπως διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στη Σάμο - θα σταθεί δίπλα στο νησί, ώστε να ξαναβρεί, το συντομότερο δυνατόν, τους φυσιολογικούς ρυθμούς του» και πέρασε στα εθνικά θέματα.

Ειδικότερα επεσήμανε πως «αμέσως μετά τον σεισμό, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, τονίζοντας πως σε αυτές τις στιγμές προέχει η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Παρά το θετικό κλίμα αυτής της επικοινωνίας, που θα μπορούσε να αποτελέσει μια αφορμή ύφεσης της έντασης, λίγες ώρες αργότερα, η Τουρκία προχώρησε στην έκδοση νέας παράνομης NAVTEX, σε περιοχή που επικαλύπτει ελληνική υφαλοκρηπίδα. Προχωρήσαμε άμεσα σε διάβημα στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και σε ενημέρωση εταίρων και συμμάχων».

Ο κ. Πέτσας υπογράμμισε στο σημείο αυτό ότι «η Ελλάδα καλεί την Τουρκία να ανακαλέσει άμεσα την παράνομη NAVTEX και να επιστρέψει στις διερευνητικές επαφές, για την μια και μόνη εκκρεμότητα μεταξύ των δύο κρατών, την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών».

Η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην ανάληψη πρωτοβουλιών με σκοπό τη διασφάλιση της ακώλυτης λειτουργίας των πανεπιστημίων

Λίγο πριν ολοκληρώσει την εισαγωγική του τοποθέτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως «μετά τα όσα συνέβησαν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει σήμερα στις 4 το απόγευμα, τηλεδιάσκεψη με τους πρυτάνεις των πανεπιστημίων της χώρας και την ηγεσία των υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να εξεταστούν οι αναγκαίες δράσεις.

Συμφωνούμε, άλλωστε, όλοι ότι η εικόνα του πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από την εισβολή κουκουλοφόρων στο γραφείο του είναι φασιστική και αποτρόπαια».

Και πρόσθεσε, «Η Ελληνική Αστυνομία έχει ήδη επικηρύξει τους δράστες με το ποσό των 100 χιλ. και θα εξαντλήσει κάθε προσπάθεια προκειμένου να συλληφθούν και να παραπεμφθούν στη Δικαιοσύνη. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, είναι ανάγκη να αναλάβουν τις ευθύνες τους και όσοι από τον ακαδημαϊκό χώρο επιδεικνύουν ανοχή στην παραβίαση του πανεπιστημιακού ασύλου και την καταπάτηση της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην ανάληψη πρωτοβουλιών με σκοπό τη διασφάλιση της ακώλυτης λειτουργίας των πανεπιστημίων, της εμπέδωσης κλίματος ασφάλειας και τον αποκλεισμό αντικοινωνικών, φασιστικών συμπεριφορών».

Κλείνοντας, ο κ. Πέτσας αναφέρθηκε αναλυτικά στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού λέγοντας: «Αύριο, Τρίτη, στις 12 το μεσημέρι ο πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σε συνεδρίαση - μέσω τηλεδιάσκεψης - της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

- Την Τετάρτη, θα συμμετέχει διαδοχικά, μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 10 το πρωί στην εκδήλωση για την μεγάλη, πράσινη, καινοτομική επένδυση της Volkswagen στην Αστυπάλαια και στις 11:30 στην Υπουργική Σύνοδο του Συμβουλίου της Ευρώπης.

- Την Παρασκευή το πρωί, ο πρωθυπουργός θα απαντήσει στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού και τα μέτρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς».