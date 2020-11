Κοινωνία

Μαρτυρίες απόγνωσης για τον σεισμό στην Σάμο – “Βαριά λαβωμένο” το νησί (βίντεο)

Πως περιγράφουν οι κάτοικοι τα δευτερόλεπτα της φονικής δόνησης που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές. Τι δείχνει ο πρώτος απολογισμός των ελέγχων.Σε εξέλιξη οι εντατικοί έλεγχοι κτιρίων.