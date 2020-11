Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τρίτης

Σήμερα Τρίτη η Σελήνη εξακολουθεί να κινείται στους αέρινους Διδύμους και η διάθεσή της ημέρας συνεχίζει να είναι προσηλωμένη στους ρυθμούς της εξωστρέφειας.

ΚΡΙΟΣ: Κανείς δεν μπορεί να σας εμποδίσει να εκφραστείτε. Αυτοί που στο παρελθόν το προσπάθησαν προφανώς έχουν καταλάβει πια ότι οι σκέψεις σας είναι αδύνατον να μην συνοδεύονται… με την αντίστοιχες εκφράσεις. Σε όλη τη διάρκεια της μέρας ο γνωστός παρορμητισμός σας βρίσκει διέξοδο καθώς οι ευκαιρίες που σας προσφέρονται σήμερα για να βρεθείτε στο επίκεντρο των συζητήσεων είναι πολλές και αυτό σίγουρα σας ενθουσιάζει καθώς το πλήθος των θαυμαστών σας…. αυξάνεται.

ΤΑΥΡΟΣ: Σήμερα η επικοινωνία έχει πολλά να σας προσφέρει καθώς θα μπορούσατε να συζητήσετε θέματα που αφορούν τον εργασιακό σας τομέα και αυτό να σας εκπλήξει με την άμεση οικονομική ανταπόκριση. Σίγουρα μπορείτε να βγείτε κερδισμένοι εκφράζοντας σκέψεις και σχέδια που πολύ καιρό τώρα εξετάζατε με μεγάλη λεπτομέρεια. Στα ερωτικά σας έρχεται απροσδόκητα μια λύση που μάλλον… δεν την περιμένατε..

ΔΙΔΥΜΟΙ: Είναι που αγαπάτε τόσο πολύ την κίνηση και τη μετάδοση πληροφοριών, είναι και που οι ευκαιρίες που σας προσφέρονται είναι τόσες πολλές που δίκαια η σημερινή μέρα έρχεται για να σας ανταμείψει για όλες εκείνες τις αδιάφορες μέρες που περάσανε. Δεν αποκλείεται σήμερα να έρθετε σε επαφή με κάποιους παλιούς σας φίλους που πραγματικά έχουν κάτι να σας πουν ή ίσως και να σας αποκαλύψουν κάτι από το μακρινό παρελθόν… Αν δεν χαθείτε στους ρυθμούς της συζήτησης ίσως αντιληφτείτε στον αέρα ένα ιδιαίτερο ερωτικό ενδιαφέρον…

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Όλα έχουν τα όριά τους και καλά θα κάνατε να μη κρύβετε άλλο κάτω από το χαλί όλα αυτά που σας ενοχλούν για να μην διαταράξετε την ηρεμία και τη γαλήνη του σπιτιού σας. Κάποιες φορές είναι απαραίτητο να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους ακόμα και αν αυτό κακοκαρδίζει δυσαρεστώντας κάποιους. Να είστε σίγουροι πως σε βάθος χρόνου ότι ξεκαθαρίζει τώρα είναι ωφέλιμο για όλους μα κυρίως για σας τους ίδιους.

ΛΕΩΝ: Σας αρέσει να είστε στο επίκεντρο της παρέας έχοντας βέβαιη και αμείωτη την προσοχή όλων. Στον οικογενειακό και φιλικό περίγυρο λειτουργείτε πάντα σαν ένας γνήσιος βασιλιάς. Ξέρετε να είστε μεγαλόκαρδοι και προστατευτικοί, όπως ξέρετε πολύ καλά να φροντίζετε αυτούς που έχουν ανάγκη. Οι φιλικές συντροφιές σήμερα κάτι έχουν να σας πουν. Είναι πολύ πιθανό σήμερα να σκεφτείτε λίγο διαφορετικά την επαγγελματική σας ανάπτυξη και να προσαρμόσετε τη δράση σας ανάλογα. Στα ερωτικά σας αν υπάρχει ησυχία… είναι ανησυχητική.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Η διαρκής και κοπιαστική εργασία είναι βέβαιο ότι θα αποδώσει καρπούς. Η μέρα σήμερα προβλέπεται ιδανική αν είστε έτοιμοι να κάνετε ένα νέο επιχειρηματικό βήμα ή αν θέλετε να συζητήσετε τα οικονομικά θέματα μιας συμφωνίας. Μη διστάζετε να κυνηγήσετε σήμερα τα όνειρά σας γιατί πραγματικά η μέρα κρύβει θαυμάσιες ευκαιρίες. Στα αισθηματικά σας είστε σε αναμονή μιας πολύ σημαντικής συνάντησης…

ΖΥΓΟΣ : Έχετε έναν μοναδικό τρόπο με την παρουσία σας να επιβάλετε ηρεμία και αρμονία. Η σημερινή μέρα βρίσκει ανθρώπους απέναντι σας που δεν έχουν κατά ανάγκη τη καλύτερη πρόθεση και αυτό το αισθάνεστε. Επιστρατέψτε το ακαταμάχητο χαμόγελό σας και να είστε σίγουροι πως αυτό και μόνο είναι ικανό να τους αφοπλίσει. Συνεχίστε να χαμογελάτε ακόμα και αν τα αισθηματικά σας δεν σας ανταποδίδουν …το χαμόγελο.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Νοιώθετε μια παράξενη μη σας πω και πρωτόγνωρη ηρεμία μέσα σας σήμερα. Θα θέλατε να μπορούσατε κατά τη διάρκεια αυτής της μέρας να μείνετε στην ησυχία σας αγκαλιά ίσως με το αγαπημένο σας βιβλίο ή ακούγοντας την αγαπημένη σας μουσική. Αν νοιώθετε έτσι μην ανησυχείτε δεν είναι η μελαγχολία του Φθινοπώρου μάλλον είναι ή φύση σας που κάπου- κάπου θέλει να πάψει να ανησυχεί για όλα… Πάρτε τον χρόνο σας και ετοιμαστείτε για τις αλλαγές που έρχονται κυρίως… στα συναισθηματικά σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Όταν θέλετε πραγματικά γίνεστε η ψυχή της παρέας. Η εξωστρεφής σας προσωπικότητα χαίρεται όταν βρίσκεται με συντροφιές κυρίως όταν συναναστρέφεται με ανθρώπους που τα κοινά τους ενδιαφέροντα κατευθύνουν τις συζητήσεις σε πολύωρες αναλύσεις αγαπημένων θεμάτων. Η μέρα σήμερα επικοινωνιακά σας βρίσκει στα καλύτερα σας. Καλό θα ήταν βέβαια πάνω στον ενθουσιασμό σας να μην παρασυρθείτε σε οικονομικές συζητήσεις κάνοντας ή δίνοντας υποσχέσεις… που θα φανούν επιζήμιες για την τσέπη σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Έχετε βάλει στόχο να αλλάξετε πολλά πράγματα που δεν σας αρέσουν σε πολλούς τομείς της ζωής σας ανεξάρτητα από τον χρόνο που θα σπαταλήσετε και τον κόπο που θα καταβάλετε για αυτό. Τα εργασιακά σας και ίσως κάποια θέματα υγείας σας απασχολούν και σήμερα. Δώστε μεγαλύτερη βάση στο τι ακούτε και βεβαιωθείτε για την ορθότητα των όσων λέγονται. Στον ερωτικό τομέα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από όσο φαντάζεστε μόνο που εσείς αυτό το διάστημα είστε πραγματικά αλλού…

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Μια μέρα τόσο επικοινωνιακή σαν τη σημερινή το φλογερό σας ταπεραμέντο σας οδηγεί σε προσωπικές, μάλλον ερωτικές συναντήσεις. Τίποτα δεν θα ήταν τόσο δελεαστικό σήμερα από το να αφιερώσετε τον χρόνο σας σε θέματα αισθηματικού ενδιαφέροντος. Μπορεί να μην είστε ακριβώς ευχαριστημένοι από τα αποτελέσματα των προσπαθειών σας μα αυτό ακριβώς πυροδοτεί και την όλη σας προσπάθεια. Μην πτοείστε …πολύ σύντομα θα δικαιωθούν όλοι σας οι κόποι.

ΙΧΘΥΕΣ: Οι συναναστροφές σας σήμερα έχουν ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Σας αρέσει να διατηρείτε ένα θολό τοπίο γύρω σας ώστε κανείς ποτέ να μην μπορεί να αντιληφθεί τον πλούσιο συναισθηματικό σας κόσμο. Σήμερα η μέρα θεωρείται η πλέον κατάλληλη ώστε να διατυπώσετε με σαφήνεια όλα αυτά που αισθάνεστε. Δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτε πραγματικά σήμερα. Δεν κρίνετε ποτέ κανέναν και το σωστό και το δίκιο είναι και να μην κριθείτε από κανέναν. Στα ερωτικά σας βεβαιωθείτε ότι αυτό που έχετε απέναντι σας είναι ακριβώς έτσι όπως το αντιλαμβάνεστε και ότι δεν ετοιμάζεστε να κάνετε ένα ακόμη λάθος…

Πηγή: Astrologos.gr