Αθλητικά

Κορονοϊός - ΑΕΚ: Θετικός διαγνώστηκε ποδοσφαιριστής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

O παίκτης βρέθηκε θετικός σε έλεγχο εν όψει της αναμέτρησης με τη Ζόρια Λουχάνσκ για το Europa League.

Η ΠΑΕ AEK ανακοίνωσε ότι στον χθεσινό έλεγχο, εν όψει του ευρωπαϊκού αγώνα με τη Ζόρια Λουχάνσκ, ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μιχάλης Μπακάκης βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

«Με απόλυτο αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, ο Μιχάλης Μπακάκης, ο οποίος ενημέρωσε πρώτος απ’ όλους τους συμπαίκτες του, αποδέχθηκε άμεσα την δημοσιοποίηση του ονόματός του», αναφέρει η ανακοίνωση της “κιτρινόμαυρης” ΠΑΕ, στην οποία αναφέρονται επίσης τα εξής:

Η ΠΑΕ AEK, ακολουθώντας πιστά τα όσα προβλέπονται στο υγειονομικό πρωτόκολλο, ενημέρωσε τoυς αρμόδιους φορείς και προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Ο αμυντικός της ομάδας μας δεν θα ακολουθήσει την αποστολή της ΑΕΚ για τον αγώνα της Πέμπτης με τη Ζόρια και θα απέχει από τις προπονήσεις της ομάδας μας, για όσο διάστημα προβλέπεται, μέχρι τους επόμενους ελέγχους στους οποίους θα υποβληθεί.

Ευχές στον Μιχάλη Μπακάκη για ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στα Σπάτα από τη διοίκηση και το ποδοσφαιρικό τμήμα της ομάδας μας, αλλά και σύσσωμη την κιτρινόμαυρη οικογένεια».