Κοινωνία

Αγώνας ζωής για την μικρή Αναστασία

Το 8χρονο κορίτσι δίνει τη δική του μάχη για τη ζωή και ζητά τη βοήθεια όλων για το ταξίδι της ελπίδας στο εξωτερικό. Δείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

Μάχη με το χρόνο δίνει ένα 8χρονο κορίτσι από την Καλαμάτα, το οποίο διαγνώστηκε με μια επιθετική μορφή παιδικού καρκίνου στον εγκέφαλο, η οποία δεν είναι χειρουργήσιμη.

Οι γονείς της μικρής Αναστασίας έχουν έρθει σε επαφή με τρία ερευνητικά προγράμματα, στο εξωτερικό, τα οποία αντιμετωπίζουν περιπτώσεις σαν της Αναστασίας. Τα ερευνητικά αυτά προγράμματα δεν είναι εγκεκριμένα από το Ελληνικό Δημόσιο και απαιτείται ειδική διαδικασία.

“Θα πάμε σε όποια έρευνα και σε όποια θεραπεία κριθεί από τους ειδικούς η πιο κατάλληλη. Από στιγμή σε στιγμή θα χρειαστεί να φύγουμε στο εξωτερικό. Δεν ξέρουμε ούτε το ακριβές ποσόν ούτε πόσος χρόνος θα χρειαστεί. Γι αυτό ζητήσαμε τη βοήθεια του κόσμου” αναφέρουν οι γονείς της, Ηλίας Τριανταφυλλάκης και Ξένια Πρεζεράκου.

“Όλα συνέβησαν αστραπιαία και καλούμαστε να λάβουμε αποφάσεις ζωής, οι οποίες δεν είναι ανθρωπίνως δυνατόν να παρθούν από τη μια στιγμή στην άλλη. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα κάνουμε τα πάντα για το κορίτσι μας” αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους.

Το ευτυχές είναι ότι εγκρίθηκε η λειτουργία Ατομικού Ερανικού Τραπεζικού Λογαριασμού με αριθμό 0026.0260.840101956591 που έχει ανοιχθεί στην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (υποκατάστημα 0260 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) στο όνομα ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για τη νοσηλεία, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του παιδιού σε Νοσοκομείο ή Κέντρο Αποθεραπείας / Αποκατάστασης του εξωτερικού.

Ονομα Δικαιούχου: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

IBAN: GR0202602600000840101956591

BIC: ERBKGRAAXXX