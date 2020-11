Κόσμος

Αμερικανικές εκλογές: Ανατροπή από τις εταιρείες στοιχημάτων

Το προβάδισμα που «δίνουν» οι εταιρείες στοιχημάτων κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης των ψήφων.

Οι εταιρείες στοιχημάτων δίνουν πλέον προβάδισμα νίκης στις εκλογές στον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αλλάζοντας τελείως την αρχική πρόβλεψή τους, κατά την οποία ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν ήταν ο επικρατέστερος.

Κατά τη βρετανική Betfair, η πιθανότητα νίκης του Τραμπ υπολογίζεται πως ανέρχεται στο 60%, από 39% όταν άνοιγαν οι κάλπες το πρωί χθες Τρίτης. Οι πιθανότητες του Μπάιντεν έχουν πέσει στο 40% από 61%.

Σύμφωνα με τη Smarkets Exchange, με έδρα τη Βρετανία, ο Τραμπ έχει ακόμα πιο υψηλή πιθανότητα νίκης, 65%, από 39% όταν άνοιγαν οι κάλπες. Οι πιθανότητες του Μπάιντεν έχουν πέσει στο 35% από 61%.