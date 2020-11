Πολιτική

Νέα τουρκική NAVTEX για έρευνες στην Κύπρο

Πολύμηνη διάρκεια θα έχει η παράταση της οδηγίας προς ναυτιλλόμενους που εξέδωσε η Τουρκία.

Νέα NAVTEX για έρευνες του Μπαρμπαρός στα νότια της Κύπρου εξέδωσε αργά το βράδυ η Τουρκία.

Σύμφωνα με την οδηγία από την υδρογραφική υπηρεσία της Αττάλειας, οι έρευνες θα πραγματοποιούνται μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου.

Η τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W : 1378/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDIN PASA, M/V TANUX-1 AND APOLLO MOON FROM 032101Z NOV 20 TO 162059Z FEB 21 IN AREA BOUNDED BY:

33 52.82 N – 030 39.30 E

33 55.22 N – 031 04.33 E

33 56.90 N – 031 21.47 E

33 53.12 N – 031 39.00 E

34 21.78 N – 031 38.53 E

34 20.87 N – 030 38.52 E

5 NM BERTH REQUESTED

2. CANCEL THIS MESSAGE 162059Z FEB 21.

Συνάντηση Αναστασιάδη – Τατάρ

Την Τρίτη, ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ.

Ο Ν. Αναστασιάδης σημείωσε ότι «χωρίς αμφιβολία υπάρχει διάσταση θέσεων».

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της Κύπρου ανέφερε ότι κατά τη συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε σε φιλική ατμόσφαιρα «επέμενα ότι αυτό που πρέπει να συζητηθεί είναι να δούμε πως επανενώνεται ο τόπος και η προοπτική για το μέλλον και ο ίδιος (Ερσίν Τατάρ) είπε ότι μετά από τόσα χρόνια θα πρέπει να δούμε και άλλες μορφές λύσης».