Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Διψήφιος αριθμός θανάτων το τελευταίο 24ωρο

Μεγαλώνει ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας, ενώ αυξάνεται και ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών.

Μέσα σε λίγες μόνο ώρες, κατέληξαν άλλοι δέκα ασθενείς με κορονοϊό, ανεβάζοντας τον απολογισμό των θυμάτων της COVID-19 στη χώρα μας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, άφησαν την τελευταία τους πνοή μία 53χρονη στην “Παμμακάριστο”, ένας 89χρονος στο “Ιπποκράτειο”, τρεις υπερήλικες στο ΑΧΕΠΑ, ένας 60χρονος στο “Σωτηρία”, ένας 87χρονος στο Νοσοκομείο Πατρών, μία 52χρονη στο “Κοργιαλένειο Μπενάκειο”, ένας 90χρονος στο “Παπανικολάου” της Θεσσαλονίκης και μία 92χρονη στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Την Τετάρτη καταγράφηκε νέο αρνητικό ρεκόρ, με 2.646 νέα κρούσματα κορονοϊού και 18 θανάτους, ανεβάζοντας σε συνολικά 673 τον αριθμό των θυμάτων της COVID-19 στη χώρα μας.