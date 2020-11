Κοινωνία

“Αδαμάντιος Κοραής”: Μηχανική βλάβη στο πλοίο

Ταλαιπωρία για τους 193 επιβάτες του πλοίου, που επιστρέφει στον Πειραιά.

(φωτογραφία αρχείου)

Στο λιμάνι του Πειραιά επιστρέφει το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο “Αδαμάντιος Κοραής”, μετά από μηχανική βλάβη που παρουσίασε στην αριστερή κύρια μηχανή του, ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή της Κύθνου με 193 επιβάτες, 46 ΙΧ οχήματα, 26 φορτηγά και 13 δίκυκλα.

Το πλοίο είχε αναχωρήσει στις 3.10 το μεσημέρι από τον Πειραιά για Κύθνο, Σέριφο, Σίφνο, Μήλο, Κίμωλο, Φολέγανδρο, Σίκινο, Ίο και Θήρα.

Μόλις φθάσει στο λιμάνι του Πειραιά το “Αδαμάντιος Κοραής”, θα γίνουν προσπάθειες αποκατάστασης της βλάβης του, προκειμένου να πραγματοποιήσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του.