Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Πέμπτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζοντας με αμείωτο ρυθμό την πορεία της η Σελήνη σήμερα βρίσκεται στη ζωδιακή περιοχή του Καρκίνου δημιουργώντας την ανάγκη να ασχοληθούμε με την οικογένεια...

ΚΡΙΟΣ: Το ενδιαφέρον της ημέρας συγκεντρώνεται σε θέματα σπιτιού και οικογένειας. Ξέρετε πολύ καλά πως κάποια πράγματα δεν μπορούν να λυθούν αν δεν τα αναλάβετε προσωπικά. Με τους δικούς σας γρήγορους ρυθμούς όλα γίνονται στον σωστό χρόνο. Καλό θα ήταν να μην επικεντρωθείτε στο αν η προσπάθεια σας έχει την αναγνώριση που της αξίζει. Εκείνο που μπορείτε εσείς να προσφέρετε σήμερα λέγεται φροντίδα και αγάπη και συνήθως αυτά τα δύο επιστρέφουν… από άλλο δρόμο.

ΤΑΥΡΟΣ: Η σημερινή μέρα έχει τη διάθεση να λύσει θέματα που ίσως να προϋπήρχαν ως διαφωνίες με τον σύντροφό σας. Θα ήταν πραγματική ευκαιρία σήμερα να ακούσετε και να συζητήσετε μαζί του όλα αυτά που αισθάνεστε να σας χωρίζουν. Η ανάγκη σας να υπάρχει γαλήνη και ηρεμία στον χώρο σας σίγουρα θα δώσει τη δύναμη να βρείτε τον τρόπο να επικοινωνήσετε με τα συναισθήματα, ώστε κατανοώντας τη θέση του άλλου η λύση να δοθεί μέσα από την ασφάλεια της χρυσής τομής.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Τα πάθη και οι εντάσεις στα αισθηματικά σας δεν λείπουν τις τελευταίες μέρες. Σίγουρα είναι μια εποχή που βλέπετε οι εξελίξεις στα ερωτικά σας να τρέχουν με γοργούς ρυθμούς και δεν θα έλεγα ότι αυτό σας κάνει να δυσανασχετείτε, αντιθέτως οι εναλλαγές είναι αυτές που σας εξιτάρουν… Στη σημερινή μέρα καλό θα ήταν πέρα από την ταχύτητα που υπάρχει τόσο από τα γεγονότα όσο κα από τις δικές σας αντιδράσεις να εξετάσετε αν όλο αυτό σας αξίζει πραγματικά.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η Σελήνη σήμερα στη δική σας ζωδιακή περιοχή μιλά κατευθείαν στην καρδιά σας. Αυτό που θέλετε όσο τίποτε άλλο στη ζωή σας είναι να έχετε συναισθηματική επικοινωνία με τους ανθρώπους που σας περιβάλλον στο στενό οικογενειακό πλαίσιο. Να δίνετε και ασφαλώς να παίρνετε φροντίδα, αγάπη και προστασία. Καλό θα ήταν σήμερα να ελέγχετε τις εναλλαγές της διάθεσής σας γιατί αυτό τους κουράζει όλους… ιδιαίτερα τον σύντροφό σας.

ΛΕΩΝ: Έχετε έναν πραγματικά πλούσιο εσωτερικό κόσμο μα ο φόβος σας μήπως εξαιτίας αυτού γίνετε θύμα εκμετάλλευσης ή κυριότερα μήπως αυτό φανεί ως αδυναμία, σας κάνει να κρύβετε επιμελώς τα συναισθήματά σας ακόμα και από αυτούς που βρίσκονται σε οικεία καθημερινή επαφή. Η σημερινή μέρα θα μπορούσε να σας φέρει αντιμέτωπους με αυτή την ανησυχία και να λειτουργήσετε σπασμωδικά στα θέματα επικοινωνίας …με όλους. Στα ερωτικά σας καλό θα ήταν να μην δώσετε άλλες αφορμές…

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Οι φίλοι ή οι επαγγελματικές σας φιλοδοξίες απορροφούν όλη την ενέργεια της σημερινής μέρας. Αν σήμερα νοιώθετε πως έχετε τη διάθεση να μιλήσετε με φίλους για τα όνειρά σας με σκοπό να βρείτε υποστηρικτές σε αυτό, ίσως θα έπρεπε να είσαστε κάπως συγκρατημένοι γιατί οι ιστορίες του παρελθόντος μιλούν για εξαπάτηση και προδοσία από ανάλογες ενέργειες. Στα ερωτικά καλό θα ήταν να περιμένετε…

ΖΥΓΟΣ: Ξέρετε να κρατάτε πάντα τις ισορροπίες βάζοντας πάντα σε γραμμή προτεραιότητας την ανάγκη σας να έχετε καλές σχέσεις με τους γύρω σας και να απολαμβάνετε τη δημοφιλία σας. Η σημερινή μέρα κλονίζει κάπως τις ισορροπίες στις προσωπικές σας σχέσεις γιατί αισθάνεστε να χάνετε για λίγο τη φόρμα σας. Στα ερωτικά σας υπάρχουν καταστάσεις απρόοπτες που εκτός του ότι θα σας αιφνιδιάσουν δεν αποκλείεται και να σας ενθουσιάσουν…

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Μέσα στο κλίμα των αλλαγών που βιώνετε τον τελευταίο καιρό αλλάζοντας εντελώς τις απόψεις σας για τους ανθρώπους που συναναστρέφεστε, η σημερινή μέρα προσφέρει μια ανάσα δροσιάς για σας καθώς τα συναισθήματα που τόσο καλά διαχειρίζεστε έχουν την τιμητική τους. Στα αισθηματικά σας κάθε προσπάθεια σήμερα να έρθετε πιο κοντά με όποιον πραγματικά σας ενδιαφέρει… θα δικαιώσει τις επιλογές σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Νέα άτομα προστίθενται στο φιλικό σας περιβάλλον και αυτό σίγουρα σας χαροποιεί αφού τίποτα δεν μπορεί να σας εξιτάρει περισσότερο από το να έχετε την ευκαιρία να συναναστρέφεστε με ανθρώπους με διαφορετικό χαρακτήρα που σίγουρα η φιλοσοφία ζωής τους σας δίνει τη δυνατότητα να ανοίγετε ακόμη περισσότερο και τα δικά σας πλαίσια. Ο αυθορμητισμός σας και γενικότερα η καλή σας διάθεση σας κάνει αγαπητούς και περιζήτητους. Για αυτό και μόνο μην εκπλαγείτε αν διαπιστώσετε πως το φιλικό ενδιαφέρον που εισπράττετε από έναν νεοεισερχόμενο φίλο είναι κατά βάθος…. ερωτικό.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η σημερινή μέρα σας φέρνει σε επαφή με άτομα του κοινωνικού σας περιβάλλοντος. Σκέψεις και απόψεις για επαγγελματικές συνεργασίες σήμερα θα μπορούσαν να βρουν ανταπόκριση ώστε να δρομολογηθεί αυτό που από καιρό επιθυμείτε στα εργασιακά. Στον τομέα των ερωτικών σας καταλαβαίνετε πως κάτι πολύ όμορφο που γεννιέται έρχεται με τις καλύτερες προοπτικές, γυρίζοντας οριστικά σελίδα στα συναισθηματικά σας, για να χαράξει μια νέα εποχή…

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η μέρα σήμερα έχει μια ιδιαίτερη συναισθηματική διάθεση που σίγουρα δεν είναι απόλυτα συμβατή με τον δικό σας τρόπο λειτουργίας. Θέλετε πάντα να νοιώθετε ελεύθεροι πέρα από κάθε περιορισμό και σίγουρα το καταφέρνετε γιατί τίποτα δεν θα μπορούσε να θολώσει την κρίση σας ή να περιορίσει την έκφρασή σας. Θα ήταν χρήσιμο σήμερα να δώσετε την προσοχή σας βρίσκοντας λύση σε θέματα εργασίας ή υγείας που τυχόν σας απασχολούν. Όσο και αν δεν σας αρέσουν οι περιορισμοί, στα ερωτικά σας σήμερα έχετε απαγορευτικό…

ΙΧΘΥΕΣ: Η καλλιτεχνία δεν θα μπορούσε να υπάρχει εκτός των συνόρων της ζωδιακής περιοχής σας. Ίσως να είναι από τα λίγα πράγματα που νοιώθετε να σας εκφράζουν τόσο πολύ. Η σημερινή μέρα σας δίνει τη δυνατότητα να ασχοληθείτε με ότι γεμίζει την ψυχή σας και σας κάνει να νοιώθετε πραγματικά χαρούμενοι. Ακόμα και μια ονειροπόληση στους ήχους της αγαπημένης σας μουσικής είναι ικανή να σας κάνει ευτυχισμένους. Αξιοποιήστε τη μέρα σας και αφιερώστε την σε… σας.

Πηγή: astrologos.gr