Life

Μαρία Μιχαλοπούλου: συνεχίζω να εργάζομαι στη λαϊκή (βίντεο)

Το νεαρό μοντέλο αποκάλυψε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου τους λόγους που δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει μόνη. Πώς βλέπει τον γάμο και πόσα παιδιά θέλει να κάνει;