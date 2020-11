Life

Τάσος Μπουγάς: το παρατσούκλι “πλανητάρχης” και ο λόγος που σταμάτησε τη δουλειά (βίντεο)

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" για τα μηνύματα που δέχεται στο Facebook, για την αποδοχή από τη νεολαία και το τραγούδι που του κόλλησε το παρατσούκλι...