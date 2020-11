Πολιτική

Μητσοτάκης: γενικό lockdown για 3 εβδομάδες σε όλη τη χώρα

Έκτακτα μέτρα οικονομικής στήριξης για εργαζομένους και ανέργους, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.

«Επέλεξα σήμερα διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας. Είμαι με τον κ. Τσιόδρα για να καταδείξω ότι οδηγός στις αποφάσεις είναι τα επιδημιολογικά δεδομένα» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας τις ανακοινώσεις για την επιβολή γενικού lockdown, με τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα.

«Ξέρω ότι υπάρχει στεναχώρια, ανησυχία, φόβος για τις οικονομικές επιπτώσεις» συνέχισε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε, «Θέλουμε τους πολίτες σύμμαχους σε αυτή τη νέα μεγάλη προσπάθεια που καλούμαστε να κάνουμε. Το πνεύμα αλληλεγγύης το οποίο έχουμε επιδείξει επανειλημμένα να εξακολουθούμε να το δείχνουμε».

Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης «Τα επιστημονικά δεδομένα δεν πρέπει να είναι αντικείμενο αντιπαράθεσης. Τις τελικές αποφάσεις τις παίρνει η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά αλλά τα επιστημονικά δεδομένα είναι αδιαπραγμάτευτα. Έχουμε πάρει την απόφαση από το πρωί του Σαββάτου στις 6 να ξαναμπούμε σε οριζόντιο καθεστώς αναστολής δραστηριοτήτων μέχρι τις 30 Νοεμβρίου».

Δε θα θέσω σε κίνδυνο τη ζωή των συμπολιτών μου

«Μια σημαντική διαφορά σε σχέση με τον Μάρτη και τον Απρίλιο, είναι πως τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά θα είναι ανοικτά. Κλειστά θα είναι τα γυμνάσια και τα λύκεια. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι τώρα πια, η χρήση μάσκας είναι προφανώς καθολική σε όλες τις μετακινήσεις», συνέχισε ο πρωθυπουργός, που απαντώντας στην ερώτηση «Γιατί τώρα;» είπε: «Η απάντηση είναι πολύ σαφής. Τις τελευταίες 5 ημέρες είδαμε εκθετική αύξηση των κρουσμάτων. Σχεδόν 10.000 κρούσματα σε 5 ημέρες. Είδαμε σημαντική αύξηση στις νοσηλείες, στους διασωληνωμένους, στις πόσες ΜΕΘ αναγκαστήκαμε να χρησιμοποιήσουμε, άσχημη αναλογία εισαγωγών και εξιτηρίων».

Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης: «Αυτό το κύμα πρέπει να ανακόψουμε. 50 ΜΕΘ τις οποίες προσθέτουμε στο Σωτηρία, με αυτή την ταχύτητα, μπορούσαν να γεμίσουν σε 3-4 ημέρες». «Επιλέγω να πάρω δραστικά μέτρα νωρίτερα παρά αργότερα. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες αναγκάστηκαν να πάρουν τέτοια μέτρα όταν η επιδημία είχε ήδη ξεφύγει. Εγώ δεν θα θέσω σε κίνδυνο τη ζωή των συμπολιτών μας. Μέτρα για 3 εβδομάδες. Να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας έναν πιο σχετικά κανονικό Δεκέμβριο και κάτι που θα μοιάζει με γιορτές άλλων ετών», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Ενίσχυση 800 ευρώ για όσους μπουν σε καθεστώς αναστολής εργασίας το Νοέμβριο

«Ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη οικονομική ανησυχία» συνέχισε ο πρωθυπουργός. «Χρέος μας είναι να κρατήσουμε εφεδρείες. Η χώρα έχει διαθέσιμα πάνω από 37 δισ. Κανένας δεν πρέπει να μείνει πίσω και πρώτη μας μέριμνα είναι οι πιο αδύναμοι».

Όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «σε λίγες ώρες θα γίνει ειδική συνέντευξη τύπου του οικονομικού επιτελείου όπου θα ανακοινωθούν τα νέα μέτρα στήριξης. Εγώ να σταθώ σε τρία πρόσθετα μέτρα: Όσοι εργαζόμενοι θα είναι σε καθεστώς αναστολής εργασίας το Νοέμβριο θα λάβουν ενίσχυση αρχές Δεκεμβρίου 800 αντί 534 ευρώ, πέραν του δώρου Χριστουγέννων. Επίσης, επεκτείνονται κατά δύο μήνες όλα τα επιδόματα ανεργίας που έληγαν Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο. Τέλος, θα υπάρξει εφάπαξ ενίσχυση 400 ευρώ στους μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους».

Δεν υπάρχουν περιθώρια για μικροπολιτικά πυροτεχνήματα

«Θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος, γιατί δεν περιμένετε 10-15 ημέρες να δείτε αν τα μέτρα που πήρατε έχουν αποτέλεσμα» ανέφερε στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να δώσει την απάντηση: «Η επιθετική αύξηση των κρουσμάτων με υποχρεώνει να πάρω τα μέτρα τώρα. Αν δεν δουλέψουν, σε 15 ημέρες η πίεση στο σύστημα υγείας θα ήταν ανυπόφορη και δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να το επιτρέψω».

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως, «Δεν υπάρχουν περιθώρια για μικροπολιτικά πυροτεχνήματα» αλλά και πως «παρά τις δυσκολίες η Ελλάδα τα έχει καταφέρει καλύτερα από τις πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες». Ωστόσο σημείωσε με νόημα πως «Η αμφισβήτηση να είναι στις πολιτικές επιλογές, όχι στα επιστημονικά, όχι στα επιδημιολογικά δεδομένα. Οι αποφάσεις είναι πολιτικές. Εμείς αναλαμβάνουμε στο ακέραιο την ευθύνη».

Και συμπλήρωσε: «Έχουμε όλα τα εφόδια να αμυνθούμε σε αυτή τη νέα πιο έντονη επίθεση της πανδημίας. Είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσουμε και αυτή τη μάχη. Χρειάζεται να τη δώσουμε. Μέσα στο 2021, ελπίζω ότι τα νέα στο επίπεδο των εμβολίων θα είναι ενθαρρυντικά. Τα στοιχεία που θα δείξει ο Σωτήρης (σ.σ. Τσιόδρας) είναι περίπου η ενημέρωση την οποία παίρνω 3 φορές την εβδομάδα».

Υπήρξε εκθετική αύξηση της διασποράς την τελευταία εβδομάδα

Απαντώντας σε ερώτηση για ποιο λόγο ανακοινώνει το lockdown λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση ηπιότερων μέτρων, και στο εάν δεν εκτίμησε σωστά την κατάσταση στην αρχή, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι υπήρξε εκθετική αύξηση στα κρούσματα, και η προηγούμενη απόφαση για ηπιότερα μέτρα ελήφθη με βάση τα δεδομένα της περασμένης εβδομάδας.

«Για λόγους τους οποίους δεν είμαστε σίγουροι ότι κατανοούμε, υπήρξε εκθετική αύξηση της διασποράς την τελευταία εβδομάδα. Την προηγούμενη Πέμπτη έλαβα τις πρώτες αποφάσεις αλλά κάτι άλλαξε δραματικά αυτή την εβδομάδα. Είδαμε αναπαραγωγή του ιού ταχύτατα, και αρχίζουμε να βλέπουμε ίδιες τάσεις σε άλλα σημεία της χώρας» είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε.

«Να θυμίσω ότι με βάση τα δεδομένα της προηγούμενης Πέμπτης, η εικόνα της χώρας ήταν πολύ καλύτερη από την εικόνα όλων των ευρωπαϊκών χωρών, αλλά αυτή θα αλλάξει αυτή τη βδομάδα. Προτίμησα να πάρω μέτρα πριν κοκκινίσει η χώρα και το σύστημα υγείας δεχθεί μεγάλες πιέσεις».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ακόμη ότι το Βέλγιο την 1η Οκτωβρίου είχε 1.700 κρούσματα και στις 30 του ίδιου μήνα έφτασαν στα 17,5 χιλιάδες κρούσματα, οπότε έγινε lockdown.

«Δεν έχω περιθώριο να περιμένω ένα μήνα, γι’ αυτό παίρνουμε τα μέτρα τώρα. Για ένα διάστημα τα μερικά μέτρα που πήραμε είχαν αποδώσει. Είδαμε όμως απότομη αλλαγή την αυτή τη βδομάδα. Αυτό εξηγεί γιατί επιλέξαμε αυτή τη στρατηγική» κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Τα μεγαλύτερα παιδιά επειδή έχουν και τη δική τους κοινωνική ζωή είναι πιθανόν αυτή τη στιγμή να ευνοούν τη μετάδοση του ιού πολύ περισσότερο από τα μικρότερα παιδιά

«Είχαμε πει ότι τα σχολεία πρέπει να κλείσουν τελευταία και να είναι τα πρώτα που θα ανοίξουν όταν με το καλό περιορίσουμε την επιδημία. Ο λόγος για τον οποίο δέχθηκα την εισήγηση των ειδικών έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα μεγαλύτερα παιδιά επειδή έχουν και τη δική τους κοινωνική ζωή είναι πιθανόν αυτή τη στιγμή να ευνοούν τη μετάδοση του ιού πολύ περισσότερο από τα μικρότερα παιδιά. Έχουμε επίσης το δεδομένο ότι τα μικρότερα παιδιά είναι λιγότερο μεταδοτικά. Κατά συνέπεια κάναμε αυτό το διαχωρισμό ο οποίος έχει και κοινωνικές προεκτάσεις διότι η τηλεκπαίδευση δουλεύει καλύτερα στα μεγαλύτερα παιδιά, από ότι στα μικρά. Και βέβαια κρατάμε ανοιχτά τα ειδικά σχολεία σε όλες τις βαθμίδες, γιατί θα υπήρχαν τεράστιες ψυχολογικές επιπτώσεις και τεράστιες επιβαρύνσεις στις οικογένειες των παιδιών αν κλείναμε τα ειδικά σχολεία» είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Η ευθύνη για τις αποφάσεις είναι της κυβέρνησης

«Όλες οι αποφάσεις πάρθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις ειδικών» είπε ο πρωθυπουργός απαντώντας σε ερώτηση για το εάν οι λοιμωξιολόγοι συμφωνούσαν με την αύξηση των μαθητών στα σχολεία και των επιβατών στα πλοία και για ποιο λόγο δεν δίδονται τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι ο Τουρισμός δεν επιβάρυνε την διασπορά του ιού, αφού τα αυξημένα κρούσματα παρατηρούνται τώρα και όχι τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο και το καλοκαίρι κατά τη διάρκεια της τουριστικής σαιζόν.

Τα δεδομένα για Αύγουστο και Σεπτέμβριο δείχνουν ελεγχόμενη αύξηση, είπε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι η επιτροπή των λοιμωξιολόγων καταλήγει σε μια απόφαση που δεν είναι πάντα ομόφωνη.

«Για τα σχολεία υπήρχαν διαφορετικές απόψεις, εκφράστηκαν αλλά πρέπει να καταλήξει κάπου η επιτροπή έστω και δια ψηφοφορίας. Είναι προσβολή προς τους επιστήμονες τα όσα λέγονται για την επιτροπή. Έχουν λόγο οι επιστήμονες, και μπορεί να υπάρχουν αποχρώσεις, αλλά η επιτροπή καταλήγει σε συστάσεις, τις οποίες η κυβέρνηση λαμβάνει υπόψη. Η ευθύνη είναι της κυβέρνησης. Είναι αυτονόητη η σύσταση της επιτροπή για τα Μεσα Μαζικής Μεταφοράς, αλλά το πως θα το κάνουμε, είναι δική μας δουλειά» κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.

Είναι η μεγαλύτερη κρίση δημόσιας υγείας τα τελευταία 100 χρόνια. Θα δώσουμε τη μάχη και θα την κερδίσουμε

Ο πρωθυπουργός απαντώντας σε ερώτηση για το εάν ανησυχεί μήπως κάποιοι δεν πειθαρχήσουν τα μέτρα, εξέφρασε την ελπίδα ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. «Ελπίζω πως δεν θα συμβεί αυτό. Ευχαριστώ τη μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών που με συνέπεια υπάκουσαν τις οδηγίες των ειδικών. Δεν είναι ώρα να αποδοθούν ευθύνες, αλλά ξέρουμε πολύ καλά από πού προήλθε η έξαρση του νέου κύματος, και πρέπει να το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη όλοι» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Τόνισε ότι «πρέπει να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα και κυρίως να εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και πρόσθεσε ότι γνωρίζει πόσο κουρασμένη είναι η κοινωνία. «Είναι η μεγαλύτερη κρίση δημόσιας υγείας τα τελευταία 100 χρόνια. Θα δώσουμε τη μάχη και θα την κερδίσουμε. Η ταχύτητα που θα έχουμε το εμβόλιο είναι μοναδική, και θα έχουμε παραπάνω από ένα εμβόλια. Αλλά είναι σημαντικό να πιστεύουμε τους ειδικούς και τα δεδομένα" είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Κατέληξε αναφερόμενος σε "ψεκασμένους" - όπως ο ίδιος είπε - που δεν πιστεύουν ότι υπάρχει ο ιός. «Η εικόνα στις ΜΕΘ είναι σκληρή. Αυτά συμβαίνουν σήμερα που μιλάμε. Υπάρχουν οι ψεκασμένοι που λένε ότι δεν υπάρχει κορονοϊός. Γι’ αυτούς μια βόλτα στα νοσοκομεία είναι η καλύτερη απάντηση» είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Άλλοι προβληματίζονται εύλογα, για το αν δουλεύουν τα μέτρα, ή το πότε θα έρθει το τέλος. Σε αυτούς πρέπει να απαντήσουμε».

Στόχος μας να επανέλθουμε το Δεκέμβριο σε κάποιου είδους κανονικότητα

«Πρόθεση μας είναι να περιορίσουμε τώρα τη γρήγορη εξάπλωση του ιού, όχι μόνο για έτσι θα αποφύγουμε την πίεση στα νοσοκομεία μας, αυτή είναι η πρώτη μου προτεραιότητα, αλλά και γιατί θέλω να επανέλθουμε το Δεκέμβριο, την εποχή των γιορτών, που είναι σημαντική περίοδος για την αγορά, σε κάποιου είδους κανονικότητα. Αλλά και αυτή η κανονικότητα θα είναι με κανόνες δεν θα επανέλθουμε εκεί που ήμασταν τον Ιούνιο τον Αύγουστο» τόνισε ο πρωθυπουργός απαντώντας σε σχετική ερώτηση, υπογραμμίζοντας ότι «οι αντοχές της οικονομίας είναι σημαντικές και η χώρα έχει πυρομαχικά».

Εκτιμούμε ότι τρεις εβδομάδες lockdown θα είναι αρκετές

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε ειδικούς κλάδους εργαζομένων, όπως αυτοί στις εποχικές εργασίες και είπε ότι θα ανακοινωθούν ειδικές μέριμνες για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους σε κλάδους που είναι κρίσιμοι όπως το μάζεμα της ελιάς.

«Η ασφάλεια της πρωτογενούς παραγωγής και η εξασφάλιση της τροφοδοσίας είναι σημαντικές και θα υπάρχουν μέριμνες και για τους εργαζόμενους στο μάζεμα ελιών» είπε».

Αναφερόμενος στο εάν το lockdown τριών εβδομάδων είναι αρκετό, ο πρωθυπουργός είπε πως «εκτιμούμε ότι τρεις εβδομάδες θα είναι αρκετές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι από Δεκέμβριο θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα. Θα ανοίγουμε την οικονομία με πολύ προσοχή και υπευθυνότητα για να έχουμε Χριστούγεννα που θα μοιάζουν με αυτά που ζούσαμε κάθε χρόνο».