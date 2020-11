Οικονομία

Lockdown: επίδομα 800 ευρώ για αναστολή σύμβασης τον Νοέμβριο

Τρία μέτρα άμεσης στήριξης για εργαζόμενους και άνεργους, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.

Επίδομα 800 ευρώ, αντί 534 ευρώ για εκείνους που είναι σε αναστολή εργασίας τον Νοέμβριο, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη οικονομική ανησυχία» τόνισε ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο της ανακοίνωσης του καθολικού lockdown, για τρεις εβδομάδες, στην Ελλάδα και συνέχισε λέγοντας: «Χρέος μας είναι να κρατήσουμε εφεδρείες. Η χώρα έχει διαθέσιμα πάνω από 37 δισ. Κανένας δεν πρέπει να μείνει πίσω και πρώτη μας μέριμνα είναι οι πιο αδύναμοι».

Όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε λίγες ώρες θα γίνει ειδική συνέντευξη Τύπου του οικονομικού επιτελείου όπου θα ανακοινωθούν τα νέα μέτρα στήριξης. Ο πρωθυπουργός ωστόσο στάθηκε σε τρεις συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Τα τρία πρόσθετα μέτρα:

όσοι εργαζόμενοι έχουν τεθεί σε καθεστώς αναστολής για τον Νοέμβριο θα λάβουν ενίσχυση τον Δεκέμβριο 800 ευρώ αντί 534 ευρώ

επεκτείνονται κατά δύο μήνες τα επιδόματα ανεργίας που έληγαν από Σεπτέμβριο Δεκέμβριο

εφάπαξ οικονομικής ενίσχυση 400 ευρώ σε μη επιδοτούμενους ανέργους. Υπολογίζω ότι είναι περίπου 130.000», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. ο οποίος ανακοινωσε ότι η χώρα μπαίνει ξανά σε καθεστώς lockdown για 3 εβδομάδες.