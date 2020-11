Κοινωνία

Τεράστια ποσότητα από χάπια σε μίνι μάρκετ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εντοπίστηκε σε έλεγχο που έγινε από τις Αρχές.

Ένας άνδρας και μία γυναίκα, αλλοδαποί, συνελήφθησαν για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, αξιοποιώντας πληροφορίες για διακίνηση ναρκωτικών φαρμακευτικών σκευασμάτων και λαθραίων τσιγάρων στο κέντρο της Αθήνας, διενήργησαν έρευνες σε μίνι μάρκετ του 36χρονου συλληφθέντα και στο σπίτι όπου έμενε με την 38χρονη συλληφθείσα, στον Άγιο Παντελεήμονα και εντόπισαν τις ουσίες.

Όπως εξακριβώθηκε, οι συλληφθέντες διακινούσαν συστηματικά ναρκωτικά φαρμακευτικά σκευάσματα, κυρίως σε αλλοδαπούς στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα

Μετά από έρευνες σε μίνι μάρκετ ιδιοκτησίας του 36χρονου καθώς και στην οικία που διέμεναν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

-24.416- δισκία διαφόρων ναρκωτικών φαρμακευτικών σκευασμάτων

-7.148- δισκία διαφόρων φαρμακευτικών σκευασμάτων άνευ νομίμων παραστατικών

-500- πακέτα λαθραίων τσιγάρων

-7.410- ευρώ και -200- δολάρια

έγγραφα αμφιβόλου γνησιότητας

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.