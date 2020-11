Πολιτική

Κορονοϊός - Κεραμέως στον ΑΝΤ1: Δεν υπάρχει τάση διασποράς στα σχολεία (βίντεο)

Η Υπ. Παιδείας έδωσε διευκρινίσεις για τον λόγο που κλείνουν Γυμνάσια και Λύκεια, υπογραμμίζοντας πως υπήρχε διαφωνία μεταξύ των λοιμωξιολόγων.

Ικανοποιημένη απο την εφαρμογή των μέτρων κατά του κορονοϊού στα σχολεία δήλωσε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Όπως εξήγησε η κ. Κεραμέως η θετικότητα των κρουσμάτων είναι στο 0,6% και σημείωσε ότι οι κίνδυνοι για παιδιά εκτός σχολείου είναι μεγαλύτεροι.

Η υπουργός Παιδείας διευκρίνισε οτι αποφασίσθηκε το κλείσιμο των γυμνασίων και των λυκείων για δύο λόγους: οι μεγαλύτερες ηλικίες συμμετέχουν στην μεταδοτικότητα και έχουν μεγαλύτερη κοινωνικότητα. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι υπήρξαν διαφωνίες για τη λειτουργία των σχολείων ανάμεσα στους λοιμωξιολόγους.

Υπογράμμισε ότι απο την προσεχή Δευτέρα ξεκινά η τηλεκπαίδευση, τονίζοντας ότι έχουν βελτιωθεί και οι υποδομές. Σημείωσε ότι εχει δρομολογηθεί η χορήγηση 80.000 φορητών υπολογιστών στα σχολεία προκειμένου να έχουν πρόσβαση και οι μαθητές, οι γονείς των οποίων αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.

Τόνισε, επίσης, ότι η σύνδεση μπορεί να γίνει και από σταθερά τηλέφωνα ενώ δεν υπάρχει χρέωση απο κινητά.

Τέλος η υπουργός Παιδείας σχολιάζοντας τις αντιδράσεις για τις ηλεκτρονικές εκλογές, σε μη εργάσιμη ημέρα, προς ανάδειξη των υπηρεσιακών συμβουλίων, σημείωσε πως δεν δεν είναι δυνατόν, εν μέσω, πανδημίας να συγκεντρωθούν 170.000 άνθρωποι στα σχολεία προκειμένου να ψηφίσουν.