Νέα κρούσματα κορονοϊού στον Βόλο

Στον "αέρα" η αναμέτρηση των Θεσσαλών με τον Αστέρα Τρίπολης.

Σοκαριστικά τα αποτελέσματα από τα τεστ κορονοϊού που υποβλήθηκαν παίκτες και μέλη του Βόλου

Μετά τα δύο κρούσματα που ανακοίνωσαν οι Θεσσαλοί την Τετάρτη, γνωστοποίησαν πως από τον νέο έλεγχο εντοπίστηκαν άλλα οκτώ νέα κρούσματα, σε παίκτες και μέλη του τεχνικού τιμ.

Αυτό σημαίνει ότι αυτομάτως ο αγώνας με τον Αστέρα Τρίπολης το προσεχές Σάββατο (7/11) αναβάλλεται και όλη η ομάδα για τις επόμενες μέρες θα μπει σε καραντίνα.

Η ανακοίνωση:

"Η ΠΑΕ Βόλος ενημερώνει ότι έπειτα από τα σημερινά τεστ για κορονοϊό, διαγνώστηκαν θετικά επιπλέον οχτώ μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος, τα οποία έχουν ήδη τεθεί σε απομόνωση, ενώ ακολουθείται πιστά το υγειονομικό πρωτόκολλο.

Η ΠΑΕ Βόλος έχει ήδη ενημερώσει επίσημα τη Σούπερ Λίγκα για τα αποτελέσματα των τεστ."